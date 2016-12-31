Сделка по С-400 втягивает Турцию в рублевую зону

Параметры сделки по покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 окончательно определены. Одной из особенностей стал кредитный договор – больше половины суммы за ЗРК Анкара заплатит в рассрочку, причем рублями. Насколько это выгодно для России и нет ли риска, что Турция не сможет расплатиться по этому долгу?

Россия и Турция заключили в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в пятницу заявил газете Hurriyet, что сделка полностью согласована и что Анкара получит четыре дивизиона комплексов. Как пишет издание, это 36 машин и 144 готовых к пуску ракеты.

В среду гендиректор Ростеха Сергей Чемезов подтвердил газете «Коммерсант», что Турция купила четыре дивизиона за 2,5 млрд долларов. Особенностью соглашения стало то, что 55% суммы Россия дает в кредит.

«Первые поставки планируем начать в марте 2020 года», – анонсировал он, подчеркнув, что сделка выгодна в первую очередь политически – впервые страна НАТО покупает наши ЗРК С-400. Срок кредита и другие его условия пока не объявлены.

Еще 12 сентября Эрдоган объявил, что сделка заключена и турки уже даже внесли задаток, сообщало РИА «Новости». Он также говорил, что соглашение предполагает кредит в рублях, что выгодно Анкаре.

Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко не удивлен, что соглашение оказалось кредитным. Он пояснил, что «при всем желании» платежеспособность даже таких богатых стран, а Турция все же входит в «большую двадцатку», не столь велика, чтобы расплатиться сразу, если речь идет о такой крупной сумме. Он назвал «более чем хорошим» показатель в 45% от общей суммы, которую Турция заплатит сразу.

«Зависеть только от платежеспособного спроса – значит терять спрос на эту продукцию. Сборочные линии не должны простаивать. Предприятия концерна «Алмаз – Антей» будут работать день и ночь. Это обеспечение нашей загрузки. Это валютная выручка. Цена была составлена с учетом всех коммерческих составляющих,

– сказал эксперт газете ВЗГЛЯД, добавив: – Так что это очень выгодная сделка. И подобного рода сделки заключаются редко, они очень дорогие. По пальцам можно перечислить страны, которые готовы сразу изъять из бюджета такие большие деньги – сразу выложить два миллиарда. Нечто подобное происходит и при строительстве российских АЭС за рубежом. Так что это вполне естественная практика».

Подобного рода траты, напомнил Шеповаленко, правительства планируют вперед на несколько лет. «Продавать в кредит – нормальная мировая практика. Турция – платежеспособное государство и сможет рассчитаться по кредитной схеме».

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. В апреле ВКС сообщили, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

Турки втягиваются в рублевую зону

Эксперты отмечают, что на фоне успешной российской операции в Сирии из желающих приобрести российское оружие, в том числе и зенитные системы, уже выстроилась очередь. Даже если предположить, что Турция однажды откажется гасить долг, Москва сразу найдет других покупателей, считает Шеповаленко.

«Если Турция откажется от сделки, то мы вернем ей аванс и при этом продадим С-400 с ходу. Вспомните историю с иранскими С-300, которые моментально ушли. Это тот самый случай, когда товар будет разлетаться как горячие пирожки. Пока мы выполним китайский контракт, индийский. Всегда будет кому поставить», – заверил эксперт.

Сам факт подобной сделки со страной Североатлантического альянса Шеповаленко считает «крупнейшим политическим поражением НАТО». Он напомнил, что комплексы предыдущего поколения – С-300 – стоят на вооружении также входящей в НАТО Греции, «но они не делают там погоды».

«По сути, это очень сильный геополитический проигрыш американцев и натовцев. Мы вытягиваем турок из орбиты политического влияния американцев. Это очень серьезный шаг к тому, чтобы иметь Турцию если не в друзьях, то уж точно не в противниках», – подытожил военный эксперт.

Экономисты тоже убеждены, что Анкара в состоянии платить по кредиту.

«Этот кредит – лицо турецкого государства. Они приобретают крайне необходимое им средство защиты от внешней агрессии, – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. – А внешним агрессором может быть их формальный союзник, то есть западные государства, на которые они так долго ориентировались экономически и политически».

По его словам, в Турции понимают, что если не смогут рассчитаться и начнут вести себя, к примеру, как Украина со своим долгом перед Россией, «то это дискредитирует их, продемонстрирует слабость».

«Анкара может по каким угодно другим кредитам вести переговоры, оттягивать, не скрывая своих затруднений. Но в данном случае для турок репутационно важно рассчитаться так, как они договорились. Не ставить Россию в положение, когда она должна будет требовать оплаты», – уверен эксперт.

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Срок и другие условия кредита эксперт назвал политическим вопросом. По его мнению, Москва может предложить комфортный срок погашения в 10–15 лет, если захочет позволить Турции ощутить себя в еще большей безопасности.

«Если в Анкаре осознают, что им необходимы долговременные партнерские отношения с Россией, то срок может быть очень большим. Но если Турция чувствует себя уверенно, то срок может быть и два–три года. Для Турции эта сделка – демонстрация недоверия к своим бывшим партнерам и демонстрация сближения с Россией. Чисто финансовая составляющая здесь не так велика. У экономического соглашения очень большой политический подтекст», – подытожил Колташов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одним из главных должников России остается Венесуэла. В 2011 году Каракас тоже получил от Москвы целевой заем в 4 млрд долларов на поставки российской военной продукции. К концу 2013 года было поставлено оружия на 2,65 млрд. К апрелю 2014-го Венесуэла получила взаймы еще 962 млн долларов. Изначально по условиям сделки Венесуэла должна была вернуть долг к осени 2018 года, но уже в 2014-м сроки погашения Россия согласилась перенести на 21-й год. Однако Венесуэла несколько раз пропустила платежи по кредитам, и теперь крайний срок смещен на 27-й год.

В США тоже многие годы действует программа кредитования стран, которые тратят эти деньги на американское оружие, военные технику или услуги. Например, по этой программе Израиль в 1998–2007 годах получал в среднем 2,4 млрд долларов в год, а с 2008 года действует договоренность о ежегодном перечислении Израилю 2,9–3,1 млрд на эти цели.