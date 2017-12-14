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14 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 19:16  |  vz.ru
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Фото: Brian Snyder/Reuters
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы Камова Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Бои в Сирии рикошетом ударили по новейшему американскому истребителю

Массовые недоработки с истребителем F-35 подмочили репутацию американского ВПК в миреФото: U.S. Air Force/Senior Airman Brett Clashman
Массовые недоработки или просто брак в новых истребителях F-35 заставили Пентагон прекратить закупки этой машины у корпорации Lockheed Martin. Теперь бригадам ее мастеров придется ездить по разным странам, которые тоже успели обзавестись этим чудом техники, и чинить его за свой счет. В чем причина столь неубедительного старта F-35 и когда закончатся его детские болячки? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
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Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
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          Бои в Сирии рикошетом ударили по новейшему американскому истребителю

          Массовые недоработки с истребителем F-35 подмочили репутацию американского ВПК в мире   14 апреля 2018, 17:30
          Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Brett Clashman
          Текст: Алексей Нечаев,
          Андрей Резчиков

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          Массовые недоработки или просто брак в новых истребителях F-35 заставили Пентагон прекратить закупки этой машины у корпорации Lockheed Martin. Теперь бригадам ее мастеров придется ездить по разным странам, которые тоже успели обзавестись этим чудом техники, и чинить его за свой счет. В чем причина столь неубедительного старта F-35 и когда закончатся его детские болячки?

          Как стало известно в четверг, Пентагон прервал закупки истребителей пятого поколения F-35 у американской оборонной корпорации Lockheed Martin. Причиной стали споры, за чей счет исправлять производственные ляпы. Еще в марте пресса сообщала, что ВВС готовы сократить на треть закупки этих истребителей, если стороны не найдут способ сократить расходы на доработку, а конкретно – сократить на 38% в ближайшие 10 лет операционные и вспомогательные расходы.

          Из-за низкого качества «самых современных» машин от их покупки ранее отказывались сразу две страны – Австралия и Канада. В прошлом году брак был выявлен в 200 самолетах – это абсолютное большинство из уже выпущенных. Теперь мастерам из Lockheed Martin придется путешествовать по всему миру, чтобы чинить бракованные машины. Однако в корпорации обещают решить все проблемы и все равно сохранить запланированный уровень поставок в 91 истребитель в год.

          «F-35 – это особая программа. Представьте, что производителю необходимо одновременно удовлетворить интересы военно-воздушных сил, сухопутных войск и морской пехоты. Также там есть несколько уровней иностранного партнерства: Норвегия и Израиль – это один уровень, Турция, допустим – другой. То есть это абсолютно революционная программа – как в области военных технологий, так и менеджмента. Понятно, что проблемы неизбежны, понятно, что они будут периодически  выплескиваться в прессу. Но нет сомнений, что Пентагон и Lockheed Martin в итоге придут к какому-то соглашению», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

          Тем временем в январе Пентагон признал, что лишь 50% самолетов готовы к бою, причем это число не удается повысить с октября 2014 года, хотя ремонт идет непрерывно. С тех пор изготовителям пришлось обновлять, например, одно только программное обеспечение 31 раз, что все равно не помогло исправить ключевые недостатки, которых насчитывается порядка тысячи.

          Например, дисплей в шлеме пилота некорректно отображает данные, а система диагностики регулярно «врет» об отказе нормально функционирующих систем.

          Также оказалось, что самолеты модификаций F-35B, выпущенных для морской пехоты и F-35C для авианосцев нельзя заправлять в воздухе, а обнаруженные дефекты мешают точности стрельбы ракетами AIM-120 «воздух-воздух» и боеприпасами «воздух-земля».

          Ответственный за программу F-35 вице-президент Lockheed Martin Джефф Бабионе также признавал проблемы по обеспечению малозаметности самолета из-за повреждения покрытия. Он винил в этом, главным образом, собственных рабочих-халтурщиков, наносивших специальное покрытие неровномерным слоем.

          Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» напомнил о сложностях с прицельно-навигационной системой самолета. «Можно еще вспомнить про неисправность с программным обеспечением F-35, которое конфликтовало с некоторыми устройствами самого самолета, а именно с управлением оружием и с навигацией», – указывал Леонков.

          По его словам, специальное покрытие, которое отвечает за невидимость, в процессе длительной эксплуатации теряет ряд своих важнейших качеств. «Любое повреждение консоли или фюзеляжа этого боевого самолета, сводит на нет всю невидимость, что ставит очень большие вопросы по практической судьбе этого американского проекта», – говорил эксперт.

          Также стало известно, что многие истребители быстро покрывались ржавчиной, из-за чего Пентагон ранее на месяц уже один раз останавливал прием этих истребителей. Осенью прошлого года стало известно, что у летчиков после полетов на F-35 наблюдаются симптомы кислородного голодания.

          В мае решение о приобретении третьей эскадрильи F- 35 должен принять Израиль. И не факт, что он не последует за Австралией и Канадой. Командующий израильских ВВС генерал Амикам Норкин ранее заявлял, что отдает предпочтение другому самолету – модернизированному F-15, который обладает рядом преимуществ: большей бомбовой нагрузкой, большей дальностью полета, простотой и дешевизной в обслуживании.

          По словам Пухова, имидж США как военного поставщика в любом случае вряд ли пострадает.

          «Их основные партнеры – страны с достаточно крупными экономиками, которые могут позволить себе закупку дорогостоящей техники, вроде F-35. Та же Австралия, которая якобы планировала заказать 70 самолетов, вполне себе может позволить военный бюджет аналогичный российскому, и это не приведет к какому-либо ущербу их экономике. Что касается Турции, собиравшейся заказать 120 самолетов, то сейчас там обеспокоены проблемами своих танков, оказавшихся довольно уязвимыми в боях с курдами в Сирии. Туркам представляется более целесообразным сократить расходы на самолеты и потратить больше денег на дополнительную защиту своих танков», – пояснил Пухов.

          Впрочем, эксперт призвал учитывать, что большинство контрактов на покупку F-35 заключалось еще на стадии разработки самолета, «и за это время многое изменилось в странах-покупателях, плюс растет ценовая планка, плюс ведутся какие-то политические игры». «То есть тут целый комплекс нюансов», – добавил Пухов. 

          По мнению Пухова, F-35 еще не достиг максимума своих возможностей, но когда это произойдет, то он «станет абсолютно смертельным оружием».

          «Когда он у соседних с нами норвежцев, допустим, встанет на боевое дежурство – у нас могут возникнуть очень серьезные проблемы,

          – предупредил Пухов. – Необходимо усилить работу над нашим самолетом 5-го поколения, потому что только он, доведенный до серийного производства, сможет достойно ответить вызовы безопасности, парировать ту угрозу с воздуха, которую будет нести для нас F-35».

          Напомним, разработка F-35 началась в 2001 году. Полет первого серийного образца состоялся в 2011-м. Истребители F-35 создаются в трех версиях – «А» (для ВВС), «В» (укороченный взлет и вертикальная посадка) и «С» (взлет при помощи катапульты). По состоянию на декабрь прошлого года произведено более 265 машин. Конкурентом F-35 в нашей авиации считается Су-35.

          Военный эксперт Владимир Язиков связывал проблемы истребителя с тем, что он «как научная лаборатория, там много инноваций». «Проблемы при взлете – пилоты ударяются шлемом. Летчик весом меньше 70 кг при катапультировании погибает, поэтому ввели ограничение, что пилот должен весить больше 70 кг. Но одна из главных проблем этого истребителя – программное обеспечение. Ее они будут еще довольно долго решать, – говорил Славицкий RT.  – Помимо того, что час полета F-35 колоссально дорогой, эти истребители наши ПВО смогут «приземлить» без труда».

          В свою очередь эксперт по развитию военной техники Алексей Славицкий в беседе с «АиФ» отмечал: F-35 имеет проблемы с прочностью, из-за которой производитель не рекомендовал эксплуатацию истребителя более чем с шестикратными перегрузками.

          При стоимости в 100 млн долларов за штуку самолет остается одним из самых дорогих в истории Пентагона. Президент Дональд Трамп даже ранее посетовал, что расходы на F-35 «вышли из-под контроля». «Миллионы долларов можно сэкономить, и они будут сэкономлены на военных (и других) закупках с 20 января», – писал он в Twitter.

          После этого заявления акции концерна Lockheed Martin даже упали на 4%, также снижались акции компаний-поставщиков комплектующих для истребителя, в том числе United Technologies и BAE Systems. Но падение акций было временным, вскоре эти капитаны американского ВПК быстро восстановили свои позиции. Ведь несмотря на все претензии, зарубежные специалисты считают F-35 самой мощной боевой машиной из когда-либо поднимавшихся в воздух.



           
           
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