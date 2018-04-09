Эрдоган объявил решение по С-400 в связи с новыми санкциями США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что введение Вашингтоном санкций в отношении «Рособоронэкспорта» только подтвердило решимость Анкары приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

«(Приобретение систем С-400) некоторых беспокоит. Однако Турция сама будет определять свою судьбу. Это касается и вопросов обеспечения безопасности», – сказал он, передает ТАСС.

На прошлой неделе «Рособоронэкспорт» был внесен в список санкций США по Сирии вместе с рядом других российских компаний. В целом санкции введены против 38 российских бизнесменов, чиновников и компаний. Это привело к тому, что акции сразу нескольких компаний рухнули в ходе торгов в понедельник, а курсы доллара и евро достигли отметок двухлетней давности.

3 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом об ускорении сроков поставок Турции комплексов С-400. Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года.