Турция назвала сроки начала поставок С-400

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года, сообщил замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир по итогам заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ).

«На заседании ССВУ мы обсудили возможности сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Дата начала поставок ЗРК С-400 в рамках подписанного с Россией соглашения перенесена на более ранний срок и намечена на июль 2019 года», – передает РИА «Новости» пост Демира в Twitter.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом об ускорении сроков поставок Турции комплексов С-400.

Ранее на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией Путин заявил, что реализация контракта на поставку в Турцию ЗРК С-400 является приоритетом в военной сфере.