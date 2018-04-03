Путин и Эрдоган договорились об ускорении поставок С-400 Турции

Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом об ускорении сроков поставок Турции комплексов С-400.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией Путин заявил, что реализация контракта на поставку в Турцию ЗРК С-400 является приоритетом в военной сфере.

В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков также говорил, что российская сторона предпримет усилия для ускорения поставок С-400 Турции.