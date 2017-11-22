Россия согласилась ускорить поставку С-400 Турции

Россия предпримет усилия для удовлетворения просьбы Турции ускорить поставку комплексов С-400, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Это вопрос, как вы знаете, турецкой стороной поднимался. И (глава МИД Сергей) Лавров на него уже отвечал. И, насколько я знаю, с нашей стороны будут предприняты усилия эту просьбу турецкой стороны удовлетворить», – передает его слова РИА «Новости».

В середине марта Лавров говорил, что Россия позитивно отреагировала на просьбу Турции о сокращении сроков поставки С-400.

Первая поставка ЗРК из России, как сообщалось ранее, осуществится в 2019 году.

Отметим, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не будет отказываться от закупки у России С-400 даже под угрозой возможных санкций со стороны США.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства, по которым Анкара решила приобрести российские комплексы ПВО.