Американские санкции против «Рособоронэкспорта» оказались привязаны к Сирии

«Рособоронэкспорт» внесен в список санкций США по Сирии, заявляет министерство финансов США.

Ростех назвал новые санкции США в отношении «Рособоронэкспорта» недобросовестной конкуренцией в чистом виде, сообщает РИА «Новости».

Ранее в пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

«Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в госкорпорацию Ростех.