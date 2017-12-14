США выступили с угрозами в адрес Турции за покупку С-400

Турция может подпасть под санкции США в рамках закона CAATSA после покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России, сообщили в Госдепартаменте.

«Анкара утверждает, что она согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к санкциям по статье 231 CAATSA и негативно повлиять на участие Турции в программе F-35», – сказал помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает РИА «Новости».

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что введение Вашингтоном санкций в отношении Рособоронэкспорта только подтвердило решимость Анкары приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400. В НАТО в ответ заявляли, что приобретение С-400 идет вразрез с интеграцией Турции в систему ПВО альянса.

Перед этим президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом об ускорении поставок Турции комплексов С-400. Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно ему, американские власти могли вводить ограничения против клиентов российского оборонно-промышленного комплекса в случае заключения крупных сделок.