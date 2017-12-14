Генсек НАТО указал на проблему в покупке Турцией российских С-400

Покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 является суверенным правом Турции, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время визита в Анкару.

«Это суверенное право [Турции]. Но с точки зрения НАТО, важен вопрос их интеграции в нашу систему ПВО», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Столтенберг отметил, что Турция пока не запрашивала такой интеграции, «поэтому на данный момент беспокойства у нас нет».

В начале апреля Анкара заявила, что введение Вашингтоном санкций в отношении Рособоронэкспорта только подтвердило решимость Анкары приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Перед этим президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом об ускорении поставок Турции комплексов С-400. Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года.