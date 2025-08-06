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Армия США решила внедрить ИИ в управление воздушными операциями
Американские военные задумались о применении искусственного интеллекта для оптимизации контроля воздушного пространства и повышения эффективности противодействия угрозам со стороны беспилотников.
Армия США планирует внедрить искусственный интеллект для оптимизации управления воздушным пространством на поле боя, передает ТАСС со ссылкой на портал Defense News.
Согласно опубликованному документу в реестре госзакупок, военные стремятся снизить когнитивную нагрузку на командиров, которым приходится управлять сложными воздушными операциями. В документе отмечается: «Данный запрос информации направлен на решение проблемы когнитивной нагрузки, с которой сталкиваются командиры при управлении сложными операциями в воздушном пространстве».
Особое внимание уделяется борьбе с растущей угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов. Внедрение искусственного интеллекта и технологий машинного обучения должно повысить эффективность принятия решений в быстро изменяющихся боевых условиях.
Армия США ждет откликов от компаний, предлагающих как готовые ИИ-продукты, так и долгосрочные концепции по интеграции подобных технологий. Военные подчеркивают, что новая система должна учитывать одновременную работу на суше, в воздухе и на воде, а также уметь обрабатывать большие массивы данных для координации действий в перегруженном воздушном пространстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект уже влияет на изменение планов НАТО по наступлению на Калининград. Китай предложил создать новую международную организацию, которая займется вопросами развития искусственного интеллекта.