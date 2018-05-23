Помпео рассказал о работе США против покупки Турцией С-400

Вашингтон работает над тем, чтобы Турция не приобрела системы С-400 у России и надеется, что этого не случится, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в комитете по международным делам палаты представителей США.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы Турция не приобрела С-400. Я полагаю, что они пока этого не сделали, и надеемся, они никогда их не приобретут», – цитирует Помпео РИА «Новости».

Также госсекретарь США отметил, что пока решение по поставкам Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 не принято. При этом представитель секретариата оборонной промышленности Турции отметил, что первый истребитель F-35 будет передан Анкаре 21 июня.

Также Помпео полагает, что Турция должна оставаться в НАТО, но ее действия должны изменяться, чтобы соответствовать политике альянса.

Ранее сообщалось, что американский конгрессмен Дэвид Чичиллине разработал законопроект, который запрещает продажу самолетов F-35 Турции; разрешена она будет только в случае отказа Анкары от шагов, которые «разрушают взаимодействие с НАТО и нарушают общую безопасность стран – членов альянса».

Законопроект может быть связан в первую очередь с покупкой Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, что по версии НАТО равносильно размещению «глаз Москвы» на территории альянса. В альянсе считают, что благодаря С-400 Россия сможет получить информацию о F-35, которые поставят в Турцию.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что США перешли к прямым угрозам в связи с планами Турции приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозила Вашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.