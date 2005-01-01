В США обсуждается способ мести Турции за покупку С-400

Американский конгрессмен Дэвид Чичиллине разработал законопроект, который запрещает продажу самолетов F-35 Турции; разрешена она будет только в случае отказа Анкары от шагов, которые «разрушают взаимодействие с НАТО и нарушают общую безопасность стран-членов альянса».

Законопроект, предложенный Чичиллине, также предусматривает запрет на передачу любых технических данных самолетов F-35 Турции, сообщает Jane’s 360.

Чичиллине заявил, что в последние годы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган становится все более авторитарным лидером, который нарушает свободу слова и пресекает инакомыслие.

Турция планирует приобрести 100 самолетов F-35A.

Отметим, что законопроект может быть связан в первую очередь с покупкой Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, что по версии НАТО равносильно размещению «глаз Москвы» на территории альянса. В альянсе считают, что благодаря С-400 Россия сможет получить информацию о F-35, которые поставят в Турцию.

В конце апреля группа американских сенаторов предлагала на законодательном уровне заблокировать поставки Турции истребителей F-35 из-за того, что стратегические решения Анкары «все больше противоречат интересам США». Они обосновали свое предложение в том числе тем, что турецкое правительство продолжает все больше сближаться с Россией.

США настаивают на том, чтобы Турция приобретала средства ПВО, совместимые с натовскими системами.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с планами Анкары приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозила Вашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.