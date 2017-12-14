Американские сенаторы собрались заблокировать поставки истребителей F-35 Турции

Группа американских сенаторов, среди которых есть как республиканцы, так и демократы, предложили на законодательном уровне заблокировать поставки Турции истребителей F-35 из-за того, что стратегические решения Анкары «все больше противоречат интересам США».

По словам сенатора Джеймса Ленкфорда, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «пренебрегает верховенством закона», и поэтому поставки чувствительных технологий этому правительству «чрезвычайно рискованные», передает РИА «Новости».

«Стратегические решения Турции, к сожалению, все больше выпадают из линии и иногда противоречат интересам США», – говорится в заявлении сенатора.

«Кроме того, турецкое правительство продолжает все больше сближаться с Россией, в то время как они держат в тюрьме невинного американского пастора [Эндрю Брансона], чтобы использовать его как пешку в ходе политических переговоров», – добавил Ленкфорд.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с намерением Анкары приобрести российские комплексы С-400. Теперь Вашингтон угрожает Анкаре экономическими санкциями в случае окончательного одобрения этой сделки.

Отметим, Турция частично профинансировала программу разработки истребителей F-35. Ее денежный вклад оценивается на уровне 175 млн долларов. Ранее Турция собиралась приобрести 116 F-35.