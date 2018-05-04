Госдеп разъяснил, какие вооружения должна закупать Турция как член НАТО

Начальник пресс-службы госдепартамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт выразила серьезную обеспокоенность Вашингтона в связи с приобретением Турцией зенитных ракетных комплексов С-400, указав Анкаре, какие вооружения должна закупать Турция как член НАТО.

По ее словам, в соответствии с договоренностями по НАТО, Турция как член альянса «должна закупать только те вооружения и другие средства, которые оперативно совместимы с остальными партнерами по НАТО», передает ТАСС.

«Мы не считаем [C-400] оперативно совместимым», – отметила Науэрт.

Она также признала, что беспокойство Вашингтона связано с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«CAATSA безусловно часть этого, но оперативная совместимость появилась задолго до CAATSA в рамках договоренностей по НАТО», – пояснила Науэрт, добавив, что США продолжают консультировать своих партнеров и союзников о требованиях данного закона.

При этом она отказалась комментировать внесенный в Конгресс США законопроект об ограничении поставок истребителей F-35 в Турцию.

Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с намерением Анкары приобрести российские комплексы С-400. МИД Турции резко ответил США на угрозы введения санкций по поставке российских систем ПВО.