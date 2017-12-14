МИД Турции резко ответил США на угрозы санкций по поставке российских С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не приемлет язык санкций по вопросу поставок российских ЗРС С-400.

Министр подчеркнул, что с Турцией так разговаривать нельзя, передает РИА «Новости».

В четверг Пентагон предложил разрешить поставку российского оружия в три страны. Чтобы обеспечить поставки американского оружия в Индию, Вьетнам и Индонезию, глава Пентагона Джеймс Мэттис попросил сенаторов США сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для этих стран.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с намерением Анкары приобрести российские комплексы С-400. Теперь Вашингтон угрожаетАнкаре экономическими санкциями в случае окончательного одобрения этой сделки.