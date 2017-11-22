Пентагон предложил разрешить поставку российского оружия в три страны

Чтобы обеспечить поставки американского оружия в Индию, Вьетнам и Индонезию, глава Пентагона Джеймс Мэттис просит сенаторов США сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для этих стран.

Мэттис заявил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество вооружений российского производства, однако якобы склоняются к закупке большего числа американских вооружений, передает РИА «Новости».

Чтобы обеспечить поставку оружия США в эти страны, он попросил сделать исключения из санкций для этих стран в оборонном бюджете на 2019 финансовый год.

Речь идет о законе «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают. При этом в Белом доме оговаривались, что в этом случае возможен выборочный подход к третьим странам с учетом национальных интересов США.

Накануне Мэттис приводил аргументы для возможности исключений из антироссийских санкций, если это идет на пользу национальным интересам США.

Напомним, все три страны имеют крупные контракты с Россией. Так, во Вьетнам Россия, в частности, поставляет танки Т-90, в Индонезию – истребители Су-35. У Индии с Россией наиболее обширные военные связи. В частности, есть совместные проекты по ракетам BrahMos, налажены поставки боевых кораблей, подлодок, единственный индийский авианосец построен Россией и т.д. В апреле был согласован контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5.