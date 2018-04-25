Глава Пентагона привел аргументы для исключений из антироссийских санкций

Взгляд
25 апреля, среда  |  Последнее обновление — 21:37  |  vz.ru
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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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За что критикуют российский МИД

Чаще всего МИД критикуют за отсутствие долгосрочной стратегии и тактику «оборона вместо атаки»Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России уже который год входит в число наиболее популярных в народе ведомств со своими героями и историей успеха. В то же время сотрудников Смоленской площади часто критикуют, в том числе с академических и стратегических позиций. Попробуем разобраться, что в этой критике справедливо, а что нет. Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах

Эксперты опасаются, что транзит американскими военными грузов через Каспий обернется созданием там военных базФото: Anatoly Ustinenko/Russian Look/
Global Look Press
Ратификация Казахстаном соглашения с США об использовании американскими военными казахстанских портов в Каспийском море для транзита грузов в Афганистан вызвала обеспокоенность экспертов и СМИ. Высказывались опасения, что это приведет к появлению полноценных американских военных баз в Каспийском море. Насколько это реально и что теперь делать России? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

Андрей Бабицкий, журналист
К какому бы цеху – театральному, адвокатуре – ни принадлежали «люди со светлыми лицами», они уже не могут купить страховку от неприятностей, просто заявив о своей неустанной борьбе с «преступной властью». Подробности...
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Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением. Подробности...
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«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Трамп и Макрон показали переговоры на языке тела

      Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невинными
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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Глава Пентагона привел аргументы для исключений из антироссийских санкций

          25 апреля 2018, 20:57

          Текст: Алексей Ласнов

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          Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в интересы США входит наличие «гибких исключений» из антироссийских санкций, которые могут навредить американским союзникам.

          «Я рассчитываю на сотрудничество с конгрессом в рассмотрении последствий этого закона для национальной безопасности. Для нас важно иметь гибкие полномочия для исключений [из санкций], так как в противном случае мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим чрезмерное бремя на наших союзников или партнеров», – говорится в письменном заявлении Мэттиса конгрессу, передает РИА «Новости».

          Ранее канцлер и министр финансов Германии Ангела Меркель и Олаф Шольц намерены попросить Белый дом освободить немецкие компании от соблюдения новых антироссийских санкций.

          Напомним, минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.

          В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно ему, США могут наказывать любых клиентов российского ВПК в любой стране мира в случае заключения крупных сделок. Однако американцы своим новым законом еще ни разу не воспользовались


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