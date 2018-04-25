Глава Пентагона привел аргументы для исключений из антироссийских санкций

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в интересы США входит наличие «гибких исключений» из антироссийских санкций, которые могут навредить американским союзникам.

«Я рассчитываю на сотрудничество с конгрессом в рассмотрении последствий этого закона для национальной безопасности. Для нас важно иметь гибкие полномочия для исключений [из санкций], так как в противном случае мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим чрезмерное бремя на наших союзников или партнеров», – говорится в письменном заявлении Мэттиса конгрессу, передает РИА «Новости».

Ранее канцлер и министр финансов Германии Ангела Меркель и Олаф Шольц намерены попросить Белый дом освободить немецкие компании от соблюдения новых антироссийских санкций.

Напомним, минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно ему, США могут наказывать любых клиентов российского ВПК в любой стране мира в случае заключения крупных сделок. Однако американцы своим новым законом еще ни разу не воспользовались