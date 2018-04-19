Меркель собралась попросить у США разрешения не соблюдать санкции к России

Канцлер и министр финансов Германии Ангела Меркель и Олаф Шольц намерены попросить Белый дом освободить немецкие компании от соблюдения новых антироссийских санкций, сообщают источники в Германии.

Этот вопрос Меркель и Шольц планируют поднять в ходе своих визитов в США по просьбе промышленных концернов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

В частности, новые санкции против России угрожают бизнесу Siemens, Daimler и Volkswagen. Санкции США могут обойтись немецкой промышленности в сотни миллионов евро.

Минфин США может дать компаниям соответствующие разрешения, хоть это и не является обычной практикой.