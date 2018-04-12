Россия предложила Индии построить новую подлодку

Россия предлагает Индии совместно спроектировать и построить новую неатомную подлодку на основе проекта «Амур-1650», заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Российская сторона имеет альтернативное предложение для индийских партнеров. Это не очередное лицензионное производство продукции военного назначения, а совместное проектирование и создание указанной подводной лодки с последующим производством ее на индийских верфях в соответствии с программой «Делай в Индии», – передает ТАСС слова Дрожжова.

Он отметил, что российская сторона направила соответствующие предложения индийской стороне.

«Рособоронэкспорт», безусловно, будет участвовать в предстоящем тендере. Ввиду того что подводная лодка типа «Амур-1650» разработана и уже имеется опыт ее эксплуатации, партнерам предложен этот вариант», – сказал он.

Тем временем совместная российско-индийская компания BrahMos Aerospace уже ведет работу по поставке ВВС Индии авиационной версии крылатой ракеты «Брамос», сообщил гендиректор компании Судхир Мишра.

«Как вы знаете, мы уже провели успешные испытания ракеты с Су-30. Индийские ВВС продемонстрировали интерес к этой системе, они разместили заказ на эти ракетные системы, и мы сейчас в процессе по поставке ВВС этих ракет», – заявил Мишра в кулуарах международной оборонной выставки Defexpo-2018, которая проходит в Ченнаи.

Он отказался назвать точное число ракет, сказав лишь, что «речь идет о многих и многих десятках».

Неатомная подводная лодка «Амур-1650» (экспортный проект 677) представляет собой один из наиболее технологичных проектов с воздухонезависимой энергоустановкой, который не только способен составить достойную конкуренцию продукции иностранного производства, «но и во многом превосходит ее».

Напомним, в ноябре индийские военные в первый раз провели успешные стрельбы крылатой сверхзвуковой ракеты «БраМос» с борта истребителя Су-30МКИ.