Россия согласовала крупный вертолетный контракт с Индией

Контракт на поставку Индии 48 вертолетов Ми-17В-5 полностью согласован, сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

«Контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 полностью согласован. Ожидаем окончательного решения руководства Индии о его подписании. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время», – передает РИА «Новости» слова Дрожжова на выставке Defexpo-2018.

Он рассказал также, что Россия согласовывает контракт на модернизацию истребителей Су-30МКИ и МиГ-29КУБ вооруженных сил Индии.



«Сейчас ведутся контрактные переговоры, точной даты начала пока нет», – ответил Дрожжов на вопрос, когда начнется модернизация российских истребителей индийских вооруженных сил.



Российская сторона дважды поставляла Индии МиГ-29КУБ. Последний контракт на 29 самолетов завершился в 2016 году.



Напомним, в 2015 году сообщалось, что Россия в рамках заключенного ранее контракта поставила в 2012–2015 годах Индии 148 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 из 151.