Ошибка диспетчера привела к крушению поездов в Испании с 68 погибшими

Bloomberg: Причиной гибели 68 человек в поездах в Испании стала ошибка связи

Tекст: Мария Иванова

Утром автоматическая система безопасности железной дороги вышла из строя, после чего контроль взял на себя центр управления в Мадриде. Несмотря на красный сигнал, диспетчер приказал одному из составов возобновить движение, и спустя 15 минут он на скорости около 200 км в час врезался в стоящий на путях пассажирский поезд, пишет Bloomberg.

«Был отдан приказ возобновить движение, было время исправить это решение», – заявил Пуэнте.

Председатель правительства Педро Санчес отметил, что расследованием займется специальная комиссия, при этом предварительные данные указывают на человеческую ошибку. По словам премьера, государство не должно допускать две крупные железнодорожные аварии за один год. Он пообещал принять решительные меры для восстановления доверия к системе высокоскоростных магистралей.

Авария стала серьезным ударом по позициям Санчеса в преддверии всеобщих выборов, назначенных на 29 ноября. Оппозиция уже усилила критику властей, а профсоюз, связанный с правой партией Vox, призвал к протестам у министерства транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

Премьер-министр объявил о трехдневном официальном трауре в стране.

Глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе заявил об увеличении числа жертв столкновения двух поездов до 68 человек.