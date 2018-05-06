Турция пригрозила США мерами в ответ на санкции из-за С-400

Если Вашингтон заблокирует поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35, Турция примет ответные меры, пообещал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, комментируя заявление американских властей о «негативном влиянии» покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России на поставку истребителей.

«На следующей неделе я поеду с визитом в США. Речь пойдет о том, что отмена продажи F-35 неприемлема, а если это произойдет, то они (США) получат от Турции соответствующий ответ», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с намерением Анкары приобрести российские комплексы С-400. МИД Турции резко ответил США на угрозы введения санкций по поставке российских систем ПВО.

Госдеп США заявлял о существовании вооружений, которые Турция должна закупать, будучи членом НАТО.

Отметим, Турция частично профинансировала программу разработки истребителей F-35. Ее денежный вклад оценивается в 175 млн долларов.