США предложили Турции альтернативы российским С-400

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США предложили Турции альтернативы российским ЗРК С-400.

«Конечно, это направление (Турции – прим. ВЗГЛЯД) неправильно. Обладание ими С-400 несет много проблем между нами и ними, между Турцией и НАТО. Мы оказываем на них дипломатическое давление, также предлагаем им альтернативы», – заявил Помпео на слушаниях в сенате, передает РИА «Новости».

Глава Госдепа выразил надежду, что действия Анкары «будут больше соответствовать целям НАТО».

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы Турция не приобрела системы С-400 у России и надеется, что этого не случится.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что США перешли к прямым угрозам в связи с планами Турции приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозила Вашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.