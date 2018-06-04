Турция намекнула на возможность отказа от С-400

Турции пришлось договориться с Россией о покупке зенитных ракетных систем С-400, так как западные союзники в этом отказывали; однако Анкара готова приобрести подобные системы у США, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Анкара еще до контракта с Россией обсуждала возможность приобретения систем ПВО у своих союзников, в том числе у США, однако те ответили отказом. В связи с этим, заявил Чавушоглу, зенитно-ракетные системы пришлось купить у России, пеедает ТАСС.

Глава турецкого МИД добавил, что если США готовы продать такие системы, то Турция «готова их приобрести».

В то же время Чавушоглу заявил о напряженности в отношениях Турции и США.

«В Конгрессе была создана негативная атмосфера, направленная против Турции, из-за поставок истребителей F-35. Соглашение (Анкары с Москвой) по закупке зенитных ракетных систем (С-400) вызвало напряженность в отношениях между Турцией и США», – заявил он.

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы Турция не приобрела системы С-400 у России и надеется, что этого не случится.

24 мая американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США предложили Турции альтернативы российским ЗРК С-400.

При этом в среду Чавушоглу заявлял, что если США не поставят Турции истребители-бомбардировщики F-35, она удовлетворит свои потребности в подобных самолетах «в другом месте», при этом СМИ сообщили, что Анкара может принять решение о приобретении Су-57.

Соединенные Штаты считают опасностью покупку Турцией у России систем С-400, так как это якобы может привести к утечке информации об истребителях F-35, которые Вашингтон собирался поставить Анкаре.