Турция задумалась о покупке российских Су-57 вместо американских F-35

Если Соединенные Штаты заблокируют поставки истребителей F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400, то Анкара может закупить российские истребители Су-57, пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

«Анкара не намерена отказываться от своего права на самолеты, которые она должна получить в июне», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.

Между тем 25 мая Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, бюджет не позволяет главе Пентагона одобрить поставку Турции американского оружия без специального доклада о покупке Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с планами Анкары приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозила Вашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.