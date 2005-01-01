США начали реализовывать угрозы в адрес Турции из-за покупки С-400

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, бюджет не позволяет главе Пентагона одобрить поставку Турции американского оружия без специального доклада о покупке Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

Как указано в документе, не позднее, чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу, глава Пентагона и госсекретарь должны направить профильным комитетам Конгресса доклад «о статусе отношений Соединенных Штатов и Республики Турция», передает ТАСС.

В докладе должна быть приведена оценка возможной покупки правительством Турции системы С-400 у России и потенциального влияния такой сделки на двусторонние американо-турецкие отношения.

Кроме того, должно быть указано, как покупка С-400 скажется на совместном с Турцией использовании истребителей пятого поколения F-35, истребителей F-16, зенитных комплексов Patriot, тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook и другой техники.



«Министр обороны не может предпринимать никаких действий для осуществления зарубежной продажи крупной военной техники, требующей уведомления Конгресса, <...> Республике Турция до тех пор, пока министр не представит доклад соответствующим комитетам», - указано в законопроекте.



В пояснительной записке к сенатской версии проекта оборонного бюджета указано, что в него включена поправка о запрете на продажу Анкаре истребителей F-35А из-за задержания Анкарой американского священника Эндрю Брансона. По прогнозам экспертов, в окончательную версию войдет призыв к администрации США ввести против Турции санкции в случае закупки С-400. Итоговая формулировка будет выработана после того, как Сенат и Палата представителей Конгресса согласуют свои версии.

Напомним, 20 мая американский конгрессмен Дэвид Чичиллине разработал законопроект, который запрещает продажу самолетов F-35 Турции; разрешена она будет только в случае отказа Анкары от шагов, которые «разрушают взаимодействие с НАТО и нарушают общую безопасность стран – членов альянса».

Законопроект может быть связан в первую очередь с покупкой Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, что по версии НАТО равносильно размещению «глаз Москвы» на территории альянса. В альянсе считают, что благодаря С-400 Россия сможет получить информацию о F-35, которые поставят в Турцию.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с планами Анкары приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозилаВашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.