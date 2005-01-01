Анкара отреагировала на возможный отказ США в поставках F-35

Если США не поставят Турции истребители-бомбардировщики F-35, она удовлетворит свои потребности в подобных самолетах «в другом месте», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«По поводу F-35 лично у меня беспокойства нет, это договор является юридически обязывающим, его просто так нельзя аннулировать. Если эти самолеты не будут нам поставлены, то мы удовлетворим свои нужды в другом месте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал NTV слова главы турецкого МИД.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара может принять решение о приобретении Су-57, если США заблокируют поставки F-35 в связи с планами Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

По словам источника в секретариате оборонной промышленности Турции, появившиеся сообщения о возможной покупке Су-57 вместо F-35 были основаны на мнении экспертов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с планами Анкары приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозила Вашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.