Анкара прокомментировала возможность приобретения Су-57 вместо F-35

В секретариате оборонной промышленности Турции прокомментировали сообщения о возможности приобретения Анкарой российских истребителей Су-57 вместо американских F-35.

По словам источника в секретариате оборонной промышленности Турции, появившиеся сообщения о возможной покупке Су-57 вместо F-35 были основаны на мнении экспертов, передает РИА «Новости».

«Мы ее (новость – прим. ВЗГЛЯД) подтвердить не можем. То есть, такие публикации пока не являются выражением официальной позиции государства», – сказали в секретариате.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара может принять решение о приобретении Су-57, если США заблокируют поставки F-35 в связи с планами Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Соединенные Штаты перешли к прямым угрозам в связи с планами Анкары приобрести российские комплексы С-400. Анкара, в свою очередь, пригрозила Вашингтону ответными мерами на санкции из-за С-400.