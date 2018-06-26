США назвали своей приоритетной задачей предотвращение поставок С-400 в Турцию

Госдепартамент США стремится предотвратить закупку Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Предотвращение закупки С-400 в госдепартаменте США называют одной из приоритетных задач в отношениях с Турцией, передает РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что страна купит у России С-400, и этот вопрос закрыт.

В мае госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон работает над тем, чтобы Турция не приобрела системы С-400. Также он говорил, что США предложили Турции альтернативы российским ЗРК С-400.