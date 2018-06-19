Анкара назвала вопрос покупки у России С-400 закрытым

Турция приобретает у России зенитные ракетные системы С-400, этот вопрос закрыт, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы покупаем у России системы С-400, этот вопрос закрыт», – сказал он, передает ТАСС.

Чавушоглу подчеркнул, что республика не намерена «отказываться от этой сделки, несмотря на решение Сената Конгресса США» о лишении министра обороны США возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

В понедельник сенат Соединенных Штатов принял свой вариант проекта бюджета Пентагона на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства и последующего использования американского истребителя пятого поколения F-35.

На прошлой неделе министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал шантажом выдвинутое Вашингтоном требование отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 для получения Анкарой истребителей F-35, отметив, что 800 млн долларов за истребители уже перечислены Соединенным Штатам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки.