Сенат США запретил поставки F-35 Турции

Взгляд
19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 06:11  |  vz.ru
Разделы

Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
Перейти а раздел…

План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность подобных поездок в будущем. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
Перейти а раздел…

Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
Перейти а раздел…

Американские военные получили добро на тайное нападение на Россию

Киберкомандование США сможет осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак против СШАФото: Rick Wilking/Reuters
«Ведется ползучая легализация возможностей американцев наносить абсолютно неспровоцированные военные удары». Так специалисты комментируют нововведение в американских вооруженных силах: стратегия киберкомандования США стала гораздо более агрессивной. США получили юридическое обоснование для тайного нападения в том числе на объекты, связанные с российским ядерным оружием. Подробности...
Перейти а раздел…

Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному

В центре Москвы несколько человек пострадали по вине водителя такси, который уснул за рулемФото: twitter.com/gucodd
Причиной наезда таксиста-мигранта на пешеходов в центре Москвы, в том числе на иностранных болельщиков, судя по всему, был не теракт и не опьянение водителя, а банальный недосып. По словам специалистов, существующая система работы перевозчиков провоцирует такие инциденты, но в дальнейшем их можно избежать – и рецепт известен. Подробности...
Перейти а раздел…

Как избежать трагедий с неуправляемыми такси

Петр Шкуматов, общественный деятель
В итоге городское такси станет тем, чем и должно быть, а именно средним между каршерингом и владением автомобилем, а не конкурентом общественному транспорту. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Родина вас не бросит, сынки

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Кажется, украинцы начинают что-то подозревать. Бабченко двадцать дней находится в подвалах СБУ. Муждабаев под полным контролем украинских спецслужб, а мы прекрасно знаем, что это значит. Коротко о проделанной работе. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Выходки веганских активистов начинают раздражать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
На прошлой неделе в городе Лилле активисты-веганы разгромили ресторан французской кухни, напали на хозяина, разрисовали стены надписями против «специзма». Если вы не поспеваете за ростом ассортимента дискриминаций, поясню. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...

      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Появились сведения о проекте российского беспилотного танка на базе «Арматы»
          Жертвами авиаудара по проправительственным силам в Сирии стали десятки бойцовВ Солсбери засомневались в причастности России к отравлению СкрипалейТрамп поручил создать Военно-космические силы СШАПентагон признал беззащитность США от российских МБР
          Приехавший на футбол президент Панамы восторженно отозвался о РоссииТанец пресс-секретаря Медведева на свадьбе дочери миллиардера попал на видеоВрач в Латвии отказалась обследовать русскоязычного ребенкаПочему Россия скидывает американские облигации
          Госдеп разъяснил позицию США по Украине после слов Трампа о русском КрымеРоссияне стали намного реже просить убежища в ЕСНа Украине тоже появились случаи смерти от «Боярышника»Началась проектировка ж/д подъездов к мосту на Сахалин

          Главная тема


          США нашли новый способ борьбы с продажей российского оружия

          «чувство большой горечи»


          Курсанты российского парусника наказаны за выходку с бюстом папы римского

          разница культур


          Недовольному русским языком подполковнику в Мариуполе сломали челюсть

          гражданская война


          В Киев доставлено большое число тяжелораненых бойцов ВСУ

          армия и вооружение


          СМИ: Россия возродила хранилище ядерного оружия под Калининградом

          «вернуть не получится»


          Первый президент Украины назвал Донбасс раковой опухолью

          текст резолюции


          Бельгия захотела использовать ЧМ по футболу для нападок на Россию

          последнее место


          Украинский военный рассказал о провале на танковом биатлоне

          «ползучая легализация»


          Американские военные получили добро на тайное нападение на Россию

          торговые войны


          Дмитрий Дробницкий: Главным виновником грядущего «всеобщего обвала» назван 45-й президент США

          Раскол Украины


          Денис Селезнев: Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат

          «испытание медными трубами»


          Дмитрий Пугаченко: Оппоненты Черчесова заговорили о низком уровне Саудовской Аравии

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          Сенат США запретил поставки F-35 Турции

             19 июня 2018, 04:33
          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Сенат Соединенных Штатов принял свой вариант проекта бюджета Пентагона на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства и последующего использования американского истребителя пятого поколения F-35.

          «Министр обороны представит соответствующим комитетам конгресса план по выведению правительства республики Турции из участия в программе F-35, включая ее индустриальный и военный аспекты», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

          Поводом для этого в том числе названо намерение Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а также попытки расширить отношения с Россией, что, по мнению американских законодателей, подрывает безопасность НАТО.

          Среди причин намерения отказать Турции в разработке истребителя названо также удержание американского гражданина Эндрю Брансона.

          На прошлой неделе министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал шантажом выдвинутое Вашингтоном требование отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 для получения Анкарой истребителей F-35, отметив, что 800 млн долларов за истребители уже перечислены Соединенным Штатам.

          Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............