Сенат США запретил поставки F-35 Турции

Сенат Соединенных Штатов принял свой вариант проекта бюджета Пентагона на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства и последующего использования американского истребителя пятого поколения F-35.

«Министр обороны представит соответствующим комитетам конгресса план по выведению правительства республики Турции из участия в программе F-35, включая ее индустриальный и военный аспекты», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

Поводом для этого в том числе названо намерение Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а также попытки расширить отношения с Россией, что, по мнению американских законодателей, подрывает безопасность НАТО.

Среди причин намерения отказать Турции в разработке истребителя названо также удержание американского гражданина Эндрю Брансона.

На прошлой неделе министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал шантажом выдвинутое Вашингтоном требование отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 для получения Анкарой истребителей F-35, отметив, что 800 млн долларов за истребители уже перечислены Соединенным Штатам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки.