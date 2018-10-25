Раскрыты детали поставки С-400 Турции

Россия поставит Турции комплект зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в составе командного пункта (КП) полка и двух дивизионов по восемь пусковых установок в каждом, это произойдет в октябре 2019 года, сообщают источники.

«Уже в марте-мае следующего года все составные части КП полка и двух дивизионов должны быть выставлены на специальных технологических площадках на полигоне Капустин Яр, в мае-августе на технике должны быть проведены стыковочно-настроечные работы, после чего она будет передана концерну «Алмаз-Антей» для последующей отгрузки в октябре в Турцию», – сказал военно-дипломатический источник, передает ТАСС.

По его словам, «сроки очень жесткие», учитывая работы по изготовлению элементов второго полкового комплекта С-400 для Китая.

Собеседник отметил, что по просьбе Турции в С-400 будет встроен изготовленный Россией по натовским стандартам запросчик-ответчик «свой- чужой», «сопряжение которого с системой ПВО НАТО обеспечит установленный в него турецкими специалистами после доставки систем в Турцию блок с кодами и литерными частотами НАТО».

Он пояснил, что контракт с Турцией на поставку С-400 является «чисто поставочным» и не предусматривает их лицензионное производство на турецких предприятиях. «Техника будет поставлена в готовом виде», – добавил источник.

По его словам, в сентябре-октябре 2019 года порядка 100 турецких военных прибудут в учебный центр Минобороны в Гатчине под Петербургом, где в течение пяти месяцев будут проходить обучение по вопросам обслуживания и эксплуатации С-400.

Источник подчеркнул, что программа обучения иностранных военных эксплуатации техники ПВО обычно рассчитана три месяца, однако «с учетом технической сложности систем С-400» продолжительность подготовки турецких военных решено увеличить до пяти месяцев.

Ранее в минобороны Турции сообщили, что начало установки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турции планируется на октябрь 2019 года.

Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитным ракетным комплексам (ЗРК) С-400 в декабре прошлого года. Согласно договору, Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом.