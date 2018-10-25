Раскрыты детали поставки С-400 Турции

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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 19:30  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Зачем США отправили дроны в атаку на Хмеймим

Минобороны РФ уверено, что американские военные вручную управляли беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу ХмеймимФото: Reuters, Алексей Песляк/ТАСС
Минобороны обвинило США в проведении самой массированной атаки беспилотниками на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Нападение произошло еще в январе. Часть беспилотников россиянам удалось перехватить, а другую – уничтожить. С какой целью США могли организовать эту атаку? Подробности...
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«Лидеры России» привлекли зарубежных соотечественников

Олега Жданеева вдохновляет пример лучших руководителей советского времени, создавших индустриальную базу страныФото: из личного архива
«Динамика развития человека в России превосходит мировую. Возможностей здесь сегодня больше». Так считает Олег Жданеев, один из участников прошлогоднего конкурса «Лидеры России». Прием заявок на второй, текущий конкурс уже закончился (зарегистрировалось более 227 тысяч человек). Пример Олега Жданеева крайне показателен для всех, кто хотел бы сделать успешную карьеру в России. Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Сенцов и Сахаров очень похожи

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Характерно, что «совесть нации» хотел уничтожить тысячи людей, а не дал ему этого сделать гнусный ватник, «кажется, Герой Советского Союза». И Андрей Сахаров переключился на разрушение СССР. Подробности...
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Китай застраховал себя от очернения идеальным способом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Кошмарные тоталитарные практики коммунистического Китая – что еще нужно для пропагандистского сопровождения противостояния между Вашингтоном и Пекином, которое обостряется буквально на глазах? Однако тема «не взлетает». Подробности...
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Свобода слова в России сознательно берется под защиту

Андрей Бабицкий, журналист
Мы можем свободно обсуждать любые темы, которые культурный западный человек уже научился воспринимать как опасные. Для него цензура уже перекинулась на наследие минувших эпох – литературу, скульптуру и даже музыку. Подробности...
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          Раскрыты детали поставки С-400 Турции

          25 октября 2018, 18:27

          Текст: Алексей Ласнов

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          Россия поставит Турции комплект зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в составе командного пункта (КП) полка и двух дивизионов по восемь пусковых установок в каждом, это произойдет в октябре 2019 года, сообщают источники.

          «Уже в марте-мае следующего года все составные части КП полка и двух дивизионов должны быть выставлены на специальных технологических площадках на полигоне Капустин Яр, в мае-августе на технике должны быть проведены стыковочно-настроечные работы, после чего она будет передана концерну «Алмаз-Антей» для последующей отгрузки в октябре в Турцию», – сказал военно-дипломатический источник, передает ТАСС.

          По его словам, «сроки очень жесткие», учитывая работы по изготовлению элементов второго полкового комплекта С-400 для Китая.

          Собеседник отметил, что по просьбе Турции в С-400 будет встроен изготовленный Россией по натовским стандартам запросчик-ответчик «свой- чужой», «сопряжение которого с системой ПВО НАТО обеспечит установленный в него турецкими специалистами после доставки систем в Турцию блок с кодами и литерными частотами НАТО».

          Он пояснил, что контракт с Турцией на поставку С-400 является «чисто поставочным» и не предусматривает их лицензионное производство на турецких предприятиях. «Техника будет поставлена в готовом виде», – добавил источник.

          По его словам, в сентябре-октябре 2019 года порядка 100 турецких военных прибудут в учебный центр Минобороны в Гатчине под Петербургом, где в течение пяти месяцев будут проходить обучение по вопросам обслуживания и эксплуатации С-400.

          Источник подчеркнул, что программа обучения иностранных военных эксплуатации техники ПВО обычно рассчитана три месяца, однако «с учетом технической сложности систем С-400» продолжительность подготовки турецких военных решено увеличить до пяти месяцев.

          Ранее в минобороны Турции сообщили, что начало установки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турции планируется на октябрь 2019 года.

          Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитным ракетным комплексам (ЗРК) С-400 в декабре прошлого года. Согласно договору, Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом.


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