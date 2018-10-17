Названы сроки установки российских ЗРК С-400 в Турции

Начало установки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турции планируется на октябрь 2019 года, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Работы по установке комплексов начнутся в октябре 2019 года. Сейчас мы занимаемся подбором персонала», – заявил Акар, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yeni Safak.

Он добавил, что персонал в начале 2019 года отправится в Россию на обучение, а после получения необходимых знаний вернется на родину и приступит к работе.

Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитным ракетным комплексам (ЗРК) С-400 в декабре прошлого года. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

Такие действия Турции не понравились США, которые считают предотвращение закупки зенитных ракетных систем у России одной из своих приоритетных задач. В качестве одной из мер Вашингтон угрожает отказаться поставлять турецкой стороне свои истребители-бомбардировщики F-35. Турция назвала подобные требования со стороны США шантажом.