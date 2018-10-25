Госдеп одобрил продажу Турции систем ПВО Patriot

Американский Госдеп дал разрешение на возможную продажу Турции систем ПВО Patriot, сообщил Пентагон.

Сделка оценивается в 3,5 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Пентагон заявляет, что Анкара сможет «использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны».

По мнению США, сделка позволит Турции «увеличить оборонительные возможности», защищая не только саму турецкую сторону, но и «союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции».

Анкара хотела купить четыре комплекта Patriot c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.