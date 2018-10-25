Турция назвала покупку С-400 «решенным делом»

Покупка российских ЗРК С-400 является «решенным делом», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что не может отменить эту сделку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Министр заявил, что Анкара продолжит приобретение вооружений у союзников: «Но мне нужно больше, <...> и я бы предпочел покупать у своих союзников».

Напомним, Госдеп предупредил Турцию о вероятных санкциях из-за поставки С-400.

Вашингтон осуждает действия Анкары, считая предотвращение закупки зенитных ракетных систем у России одной из своих приоритетных задач.