ЦБ сообщил о рекордном числе участников онлайн-зачета по финансовой грамотности

ЦБ: Более 2,5 млн человек приняли участие в онлайн-зачете по финграмотности

Tекст: Денис Тельманов

Во всероссийском онлайн-зачете приняли участие более 2,5 млн человек разных возрастов против 2,3 млн в прошлом году, сообщил Банк России. Более 80% тестируемых успешно справились с заданиями.

В групповом этапе состязались свыше 100 тыс. команд. В этом году тестирование проходило на основной платформе и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Опубликованные участниками короткие видеоролики о полезных финансовых привычках собрали более 52 млн просмотров.

Учащиеся средних и старших классов показали хорошие знания в сфере информационной безопасности и налогов, однако испытали трудности с вопросами по страхованию и инвестициям.

Взрослые участники успешно избегали финансовых ловушек и продемонстрировали навыки формирования накоплений. Виртуальное собственное дело открыли 58,1% тестируемых, проявив предпринимательскую жилку.

В олимпиадном зачете среди старшеклассников победили 1190 человек. Они смогут принять участие в финале Всероссийской олимпиады школьников Высшей школы экономики «Высшая проба», победа в которой предоставляет льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

В региональном первенстве первое место третий год подряд заняла Рязанская область. В число лидеров также вошли Белгородская и Орловская области, Бурятия и Ингушетия. Результаты зачета помогут регулятору определить проблемные темы и регионы, требующие повышенного внимания к финансовому просвещению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле член совета директоров Банка России Михаил Мамута заявил о всплеске спонтанных покупок россиян из-за распространения онлайн-продаж.

В прошлом году глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила об инициации набора предложений для защиты потребителей на маркетплейсах.

В 2025 году регулятор опубликовал рекомендации по защите от маскирующихся под сервисы онлайн-покупок мошенников.