Пушилин заявил о проработке прямого железнодорожного сообщения с Абхазией
Донецкая Народная Республика (ДНР) и Абхазия приступили к обсуждению запуска прямого железнодорожного сообщения для удобства туристов и жителей Донбасса, сообщил в видео, размещенном в Telegram-канале глава ДНР Денис Лушилин.
«Мы видим, что турпоток в Абхазию достаточно популярен среди жителей Донецкой Народной Республики. Каждая пятая машина, которая пересекает границу из Российской Федерации в Абхазию, это машина из Донбасса. Соответственно, для меня очень важно, чтобы наши жители были обеспечены всеми комфортными составляющими таких туристических направлений», – сказал он.
Пушилин пояснил, что он и президент Абхазии Бадра Гунба договорились продумать логистику и посмотреть дополнительные возможности, которые с учетом безопасности должны позволить запустить железнодорожное сообщение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии. В марте 2026 года глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России доложил о темпах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря.