Москва побила температурный рекорд года жарой в 33,1 градуса

Вильфанд сообщил о самом жарком дне года в Москве

Tекст: Мария Иванова

Новый температурный рекорд с начала 2024 года зафиксирован в Москве 10 июля, передает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил: «Нынешний день, 10 июля, стал самым жарким днем этого года, температура в Москве уже перевалила через 33 градуса. В 12 часов она составила плюс 33,1 градуса на станции ВДНХ, которая является базовой для определения рекордных значений».

Вильфанд отметил, что прежний рекорд для 10 июля был установлен в 1996 году и составил 33,4 градуса. По его словам, нет сомнений, что этот показатель будет сегодня превзойден.

Ранее самым жарким днем 2024 года было 8 июля, когда температура поднялась до плюс 32,8 градуса. Синоптики продолжают фиксировать небывалую жару, которая может обновить исторические максимумы для середины июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые зафиксировали троекратный рост смертей от жары в Европе.

В Москве в ночь на 9 июля температура воздуха превысила аналогичные показатели в Сочи.

Между тем аномальная жара в Ялте спровоцировала взрыв электросамоката во время зарядки.