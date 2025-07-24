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    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

    16 комментариев
    24 июля 2025, 21:21 • Новости дня

    Эксперт: Мощь российского военно-морского флота неостановимо прирастает

    Военный эксперт Дандыкин: ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана

    Эксперт: Мощь российского военно-морского флота неостановимо прирастает
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВМФ России активно модернизируется: в строй вводятся современные корабли и подводные лодки, оснащенные передовыми технологиями. Эти меры не только повышают боевую мощь, но и обеспечивают надежную защиту морских границ России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    «Визит Владимира Путина в Северодвинск – по-настоящему важное событие для нашей страны, особенно в преддверии дня ВМФ. Этот город – один из символов силы российского флота, один из опорных пунктов наших кораблей на Севере страны», – сказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Примечательно, что глава государства уделил особое внимание экипажу подводной лодки «Князь Пожарский». Он не просто поучаствовал в церемонии подъема флага над крейсером, но и передал его команде икону святого Александра Невского. Это говорит о том, что Путин понимает всю важность миссии, которую сегодня выполняют наши моряки», – добавил он.

    «Президент неоднократно говорил о необходимости развития российского флота. Важно, что его слова всегда переходят в дело. Именно он возродил славу отечественного ВМФ, превратил его в современный и первоклассный вид войск. А ведь еще в 90-х морской компонент нашей армии пребывал буквально в хаосе», – продолжает эксперт.

    «Целое десятилетие флот провел в запустении. Новых кораблей и подлодок практически не выпускалось. Теперь все изменилось: модернизации ВМФ осуществляется под четким руководством Верховного Главнокомандующего. И это дает результаты – подводные крейсеры проектов «Ясень-М» и «Борей-А» стали весомой величиной, оставляя позади зарубежные аналоги», – акцентирует собеседник.

    «При этом останавливаться на достигнутом никто не собирается. Модернизация и совершенствование флота продолжается. «Севмаш» строит атомные подводные крейсеры, в ближайшие годы будут сданы еще четыре подлодки проекта «Борей-А». Мощь флота неостановимо прирастает», – отмечает он.

    «И все это должно стать важным сигналом для западных неприятелей. Мы способны обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана. Милитаристские заявления европейцев нас не запугают. У них должно сформироваться понимание: любые угрозы в отношении России не останутся безнаказанными», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский». Мероприятие состоялось в Северодвинске на территории предприятия «Севмаш». Также там присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава Морской коллегии Николай Патрушев. Президент подчеркнул, что «Князь Пожарский» оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами «Булава», а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия.

    «Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на «Севмаше», до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок», – добавил он, подчеркнув, что эта «ритмичная и планомерная работа» позволит повысить экономическую стабильность предприятий всей отрасли.

    Кроме того, Путин передал команде подлодки «Князь Пожарский» складень с иконой святого Александра Невского. Как отмечают эксперты, этот святой заступник России особо почитаем всем российским воинством.

    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Солдаты ВСУ записали гневное обращение к Зеленскому из лесов Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


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    24 июля 2025, 04:03 • Новости дня
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    При дарении недвижимости между близкими родственниками государственная пошлина на нотариальное оформление снижена наполовину, что упростит оформление договоров, сказано в подписанном президентом России Владимиром Путиным законе.

    Согласно изменениям в статьях 333.36 и 333.38 налогового кодекса, при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости близкие родственники могут рассчитывать на скидку в 50%.

    «Физические лица, признаваемые членами семьи или близкими родственниками, в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушками, бабушками и внуками, полнородными  (имеющими общих отца или мать) и неполнородными братьями и сестрами – на 50% за удостоверение договоров дарения недвижимого имущества между указанными лицами», – сказано в тексте указа, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Закон также освобождает родителей и законных представителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суд об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также о лишении или ограничении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

    Ранее размер госпошлины составлял три тысячи рублей. Новые правила распространяются на заявления, поданные в отношении инвалидов и их представителей.

    Закон принят Госдумой 10 июля, его инициировали депутат Сардана Авксентьева от партии «Новые люди» и Курултай Башкирии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников спецоперации на Украине и их семьи от уплаты государственной пошлины при обращении в суд по ряду гражданских дел.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    24 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости для Украины не только себя защищать, но и воздействовать на территорию России, для чего Киев должен иметь соответствующие средства.

    «Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищать себя от нападений. Для этого у Украины должны быть средства воздействия на территорию России. Но мы не будем раскрывать (президента России Владимиру) Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», – заинтриговал Вадефуль читателей газеты Zeit.

    Он также назвал оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время не финансовой проблемой, а проблемой доступности и производства, и над ней Германия работает. По его словам, поставки Taurus – задача многогранная.

    «Это технически непростая система вооружения, которую Украина не может получить в свое распоряжение на раз, однако этот вопрос необходимо постоянно прощупывать», – добавил немецкий министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки американской системы ПВО Patriot на Украину откладываются минимум до весны 2026 года.До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус

    заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США

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    24 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время совещания по вопросам развития подводного Военно-морского флота президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области.

    «Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Перед этим Путин объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, в Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24. В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек, в регионе объявлен трехдневный траур.

    Власти Хабаровского края приняли решение о выплате компенсаций семьям жителей, погибших при крушении самолета Ан-24, а также об оплате проезда их родственникам к месту трагедии.

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    24 июля 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А»
    Путин сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А»
    @ Олег Кулешов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морские ядерные силы страны в ближайшие годы будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А», сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития подводных сил ВМФ.

    Две из них уже находятся в процессе строительства, отметил Путин, передает ТАСС.

    «В ближайшие годы наши морские ядерные силы в плановом порядке пополнят еще четыре подводные лодки проекта «Борей-А», две из них на стадии строительства находятся», – сказал он. По словам президента, эти стратегические лодки оборудованы баллистическими ракетами «Булава» и другим современным вооружением.

    Путин также сообщил, что российские судостроители ежегодно вводят в состав Военно-морского флота до двух новых подводных лодок. Он подчеркнул, что за последние шесть лет на вооружение ВМФ поступили пять стратегических ракетоносцев проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подлодки проекта «Ясень-М».

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

    Ранее на совещании он пообещал реализовать планы по развитию ВМФ России.

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    24 июля 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин дал разрешение на подъем флага на атомоходе «Князь Пожарский»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъема флага на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Князь Пожарский».

    Церемония состоялась в Северодвинске на территории предприятия «Севмаш». Путин в своем вступительном слове выслушал доклады, после чего дал разрешение на подъем флага, произнеся: «Разрешаю!», передает ТАСС.

    На церемонии также присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, помощник президента Алексей Дюмин, глава Морской коллегии Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев и первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Подводный крейсер «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Лодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Корабль спущен на воду в феврале 2024 года и стал 142-й атомной подлодкой, построенной на «Севмаше».

    Ранее сообщалось, что на атомном крейсере «Адмирал Нахимов» по проекту 11442М состоялся физический запуск ядерного реактора, что свидетельствует о готовности установки к работе на максимальной мощности.

    В декабре прошлого года глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев заявил, что атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский», построенный на заводе Севмаш, планируют передать Военно-морскому флоту России в июне 2025 года.

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    24 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин: Будущее ВМФ России во многом определят морские роботизированные комплексы
    Путин: Будущее ВМФ России во многом определят морские роботизированные комплексы
    @ ckb-rubin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов, заявил президент России Владимир Путин.

    «Последнее, что хотел бы обсудить [в ходе текущего совещания], – это перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов. Очевидно, что именно эти вооружения, именно это оружие во многом определят завтрашний день ВМФ», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Путин особо отметил, что Россия должна обеспечить себе лидирующие позиции в сфере разработки подобных технологий. По его словам, задача номер один на сегодня – добиться первенства страны в области создания передовых подводных роботизированных вооружений.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о ключевой роли подводного флота страны в поддержании ядерного паритета и мировой стратегической стабильности.

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

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    24 июля 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин поручил продолжить выпуск подводных крейсеров «Ясень-М»
    Путин поручил продолжить выпуск подводных крейсеров «Ясень-М»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На совещании по развитию подводных сил президент России Владимир Путин подчеркнул значимость многоцелевых подводных крейсеров «Ясень-М» для ударного потенциала флота.

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам стратегии развития подводных сил ВМФ поручил продолжить серийное производство подводных атомных крейсеров проекта «Ясень-М», передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры «Ясень-М» составляют основу ударной мощи сил общего назначения российского флота. «В этой связи важно продолжить серийный выпуск подводных крейсеров проекта «Ясень-М», – заявил Путин во время встречи.

    В ходе совещания также обсуждался вклад этих кораблей в укрепление обороноспособности страны и развитие флота в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы морские ядерные силы страны будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А».

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    23 июля 2025, 23:15 • Новости дня
    Вернувшиеся из плена российские бойцы поблагодарили всех за содействие
    Вернувшиеся из плена российские бойцы поблагодарили всех за содействие
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Министерства обороны России

    Tекст: Ирма Каплан

    Согласно российско-украинскими стамбульскими договоренностями от второго июня, с подконтрольной киевскому режиму территории вернулась группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ, рассказали в Минобороны России.

    «В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    По словам одного из бойцов, этот день – один из самых радостных в его жизни.

    «Я благодарю всех, кто к этому как-то причастен, кто помог каждому из нас, кто нас оттуда забрал, кто вернул нас домой к нашим семьям, к нашим родным. Спасибо вам всем большое», – сказал военнослужащий.

    Второй добавил, что хочет поблагодарить «Родину, которая нас не забыла».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем ранее два российских военнослужащих, нуждавшиеся в срочной медпомощи, переданы врачам с подконтрольной Киеву территории, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям между Россией и Украиной.


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    24 июля 2025, 07:21 • Новости дня
    Бронежилет «Оберег» спас российского бойца от двух украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий России выжил после атаки двух украинских дронов благодаря бронежилету «Оберег», который защитил его от опасных осколков и серьезных ранений, сообщил Ростех.

    Бронежилет «Оберег. Про» защитил российского бойца от атаки двух украинских дронов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время снабжения российских подразделений, когда дроны атаковали автомобиль «Нива». В результате атаки у машины были повреждены крыша и двигатель, однако военнослужащий получил лишь легкие ранения рук.

    Госкорпорация «Ростех» подчеркнула, что бронежилет спас бойца за счет большой площади защиты, задержав особо опасные осколки и прикрыв шею. По сообщению компании, современные войны приводят к большому числу осколочных ранений, поэтому в экипировку добавляют эффективные противоосколочные элементы.

    Боец, которому удалось выжить, рассказал: «Первый дрон ударил справа в капот машины. Мой напарник, который был за рулем, смог выскочить сразу, а у меня от взрыва заклинило дверь. Пришлось ее выбивать. В этот момент прилетел второй беспилотник в крышу. То есть я попал под удар сразу двух дронов».

    Бронежилет «Оберег. Про» выпускается тульским заводом «Октава» и оснащается керамическими бронеплитами классов Бр4 и Бр5, которые выдерживают попадания из автоматов, винтовок и пулеметов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тульский завод «Октава» представил новую модель бронежилета «Оберег» для скрытого ношения.

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    24 июля 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин пообещал реализовать планы по развитию ВМФ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о неизменности задач по модернизации Военно-морского флота, отметив особую важность обеспечения безопасности страны на всех морских рубежах.

    «Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота», – подчеркнул он на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский», передает ТАСС.

    Путин акцентировал внимание на том, что развитие флота связано с защитой национальных интересов России и обеспечением безопасности страны. «Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений», – сказал глава государства.

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

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    24 июля 2025, 08:28 • Новости дня
    В Германии предложили создать тараканов-шпионов с камерами и рюкзаками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В немецком центре киберинноваций бундесвера рассматривают идею использования живых тараканов с миниатюрными устройствами для сбора разведданных в реальном времени.

    О предложении разработать шпионских тараканов с камерами и рюкзаками рассказал глава центра киберинноваций бундесвера Свен Вайценэггер, передает РБК. Идея принадлежит стартапу Swarm Biotactics, который разрабатывает биороботов на основе живых насекомых.

    Тараканы оснащаются мини-рюкзаками с камерами, сенсорами и нейростимуляторами, что позволяет дистанционно управлять ими и собирать данные в режиме реального времени.

    По словам Вайценэггера, центр киберинноваций ежемесячно получает десятки предложений по созданию новых оборонных технологий для нужд бундесвера. Генеральный директор Swarm Biotactics Стефан Вильгельм заявил: «Наши биороботы на основе живых насекомых оснащены нейростимуляторами, сенсорами и защищенными модулями связи, ими можно управлять по-отдельности или использовать в автономных роях».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает внедрение искусственного интеллекта и стартапов в военную сферу для усиления обороноспособности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии разыгрывали провокацию, связанную с якобы деятельностью «русских диверсантов». Немецкая полиция задержала двух человек по подозрению в работе на спецслужбы России.

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    24 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Белоусов проверил внедрение цифровых систем управления в войсках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в Московский военный округ проверил ход внедрения систем автоматизации управления подразделениями, сообщили в Минобороны.

    Министру представили современные образцы систем информационного взаимодействия между пунктами управления, а также инфраструктуру, программное обеспечение и кластер подготовки специалистов, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия как по горизонтали, так и вертикали», – заявил представитель подразделения.

    В ведомстве отметили, что на демонстрации использовались практические эпизоды с учетом боевого опыта, а Белоусову доложили порядок обмена информацией на базе перспективной цифровой инфраструктуры. Также министру представили предложения по организации обучения инструкторского состава для подготовки специалистов среди военнослужащих группировок войск.

    По итогам поездки Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить военных, участвующих в СВО, к использованию компонентов цифровой инфраструктуры. Он также провел совещание по вопросам цифрового и технологического развития Минобороны, где сообщил о создании комплексной системы информационного взаимодействия в тактическом звене, подчеркнув, что эта система способна повысить ситуационную осведомленность командиров.

    В мае Белоусов посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций.

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    24 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин провел встречу с губернатором Архангельской области

    Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Цыбульским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в Северодвинске.

    Руководитель региона сопровождал главу государства на мероприятиях в Архангельской области, в том числе на церемонии поднятия флага на стратегическом ракетоносце «Дмитрий Пожарский», передает ТАСС.

    В сентябре Цыбульский будет участвовать в выборах главы региона. Областная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Голосование на выборах губернатора Архангельской области пройдет с 12 по 14 сентября.

    На прошлой неделе Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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    24 июля 2025, 10:35 • Новости дня
    Путин поздравил синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву с триумфом в Сингапуре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил дуэт Александра Мальцева и Майу Гурбанбердиеву с победой на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 в Сингапуре в соревнованиях по синхронному плаванию.

    Президент России Владимир Путин поздравил Александра Мальцева и Майю Гурбанбердиеву с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Поздравляю вас с заслуженной победой. На чемпионате мира по водным видам спорта ваш дуэт выступил блестяще. Продемонстрировал судейской коллегии и зрителям высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм и по праву стал лучшим в этом виде соревнований». Также президент пожелал спортсменам новых успехов и всего самого доброго.

    Дуэт набрал 233,2100 балла. Для Мальцева эта золотая медаль стала уже третьей на данном чемпионате мира – он ранее победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева одержали победу в микст-дуэтах на чемпионате мира. Мальцев завоевал второе золото на чемпионате мира. Александр Мальцев принес российским спортсменам первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, выиграв золото в сольной технической программе с результатом 251,7133 балла.

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