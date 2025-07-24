В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.10677 комментариев
Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине
Песков: Россия не ждала прорыва от переговоров в Стамбуле
В ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны вновь продемонстрировали противоположные позиции по ключевым вопросам, прорыв не ожидался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Оценку итогов третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, состоявшегося в Стамбуле, дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, российская сторона изначально не ожидала прорыва по результатам встречи в Турции. «Прорыв вряд ли возможен», – подчеркнул Песков.
Песков отметил, что глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров отметил наличие диаметрально противоположных позиций сторон в отношении проектов меморандумов.
Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что предложения России на переговорах были конкретными и конструктивными. По его словам, повестка встречи была предметной и нацеленной на достижение конкретных результатов.
Кремль ранее заявил об отсутствии надежды на «прорывы из разряда чудес» на переговорах.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в более конструктивном и ориентированном на результат направлении.
Напомним, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.
Российская сторона предложила Украине создать три переговорные группы для работы в онлайн-формате.