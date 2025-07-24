Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине

Песков: Россия не ждала прорыва от переговоров в Стамбуле

Tекст: Вера Басилая

Оценку итогов третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, состоявшегося в Стамбуле, дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона изначально не ожидала прорыва по результатам встречи в Турции. «Прорыв вряд ли возможен», – подчеркнул Песков.

Песков отметил, что глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров отметил наличие диаметрально противоположных позиций сторон в отношении проектов меморандумов.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что предложения России на переговорах были конкретными и конструктивными. По его словам, повестка встречи была предметной и нацеленной на достижение конкретных результатов.

Кремль ранее заявил об отсутствии надежды на «прорывы из разряда чудес» на переговорах.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в более конструктивном и ориентированном на результат направлении.

Напомним, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

Российская сторона предложила Украине создать три переговорные группы для работы в онлайн-формате.