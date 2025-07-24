МИД Турции заявил о продвижении в переговорах России и Украины

МИД Турции отметил продвижение в российско-украинских переговорах

Tекст: Вера Басилая

По словам Фидана, прямые переговоры между Россией и Украиной проходят в более конструктивном и ориентированном на результат ключе, передает ТАСС.

Он отметил, что завершившийся в Стамбуле третий раунд переговоров показал положительную динамику.

Фидан также подчеркнул, что на переговорах, организованных Турцией, был сделан еще один важный шаг на пути к достижению мира, «был добавлен еще один кирпичик в конструкцию общей воли сторон» на пути к решению.

По его словам, Анкара с самого начала спецоперации на Украине прилагает усилия к урегулированию и продолжит работать ради долгосрочного мира между Россией и Украиной.

Напомним, российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Стороны согласовали новые обмены военнопленными и решили продолжить работу по гуманитарным вопросам, в том числе в составе рабочих групп.

Ранее в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

Российская сторона предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн.

Владимир Мединский заявил о предложении обменять по 1200 военнопленных с каждой стороны.

Россия на переговорах представила Украине список для возвращения домой 20 детей.

Также российская делегация предложила передать Украине 3 тыс. тел солдат ВСУ.