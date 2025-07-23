Российская сторона предложила передать Украине 3 тыс. тел солдат ВСУ

Мединский сообщил о предложении передать Украине три тысячи тел солдат ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«Не определяя конкретных сроков, это связано с рядом технических моментов – наличие рефрижераторов, специального автотранспорта на украинской стороне, но мы предложили Украине передать еще три тысячи тел украинских военнослужащих», – приводит РИА «Новости» слова Мединского.

Он добавил, что как только Украина технически будет готова принять останки солдат, их передадут при содействии Красного Креста. Мединский уточнил, что тела будут переданы «для захоронения по христианской традиции».

Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.