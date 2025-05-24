Белоусову показали быстровозводимые казармы с ресурсом работы от 25 лет

  • Новость часаТрамп: Военные США учатся на примере конфликта на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Прибалтике пошли на хитрость против ненавистников русского языка
    Британская пресса признала превосходство России в применении FPV-дронов
    Политолог объяснил усилия Франции по вмешательству во внутренние дела Румынии
    Руководство Грузии призвало Запад принести извинения грузинскому обществу
    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
    В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь
    Трамп снова обвинил Россию в краже у США чертежей гиперзвуковых ракет
    В Грузии осудили лимит на траты россиян по банковским картам
    Полиция прервала ЛГБТ-вечеринку в Свердловской области
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как кино попасть в школу

    При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    24 мая 2025, 19:02 • Новости дня

    Белоусову показали быстровозводимые казармы с ресурсом работы от 25 лет

    Белоусову продемонстрировали модульные объекты с ресурсом работы от 25 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций, сообщило Министерство обороны России.

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил войска Московского военного округа и ознакомился с образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций различного назначения, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Замминистра Андрей Булыга доложил, что подобные здания позволят повысить мобильность подразделений и обеспечить комфорт для личного состава. Представители промышленности заявили, что технология позволяет возводить объекты в сложных условиях, снизить энергозатраты, минимизировать расходы на эксплуатацию и адаптировать здания к экстремальным температурам. Минимальный срок службы модульных казарм для проживания составляет 25 лет, а объектов с композитными материалами – не менее 50 лет.

    «Есть из чего выбрать. Сделать это нужно качественно. Основным критерием качества будет оценка самих военнослужащих с точки зрения их условий для служебной деятельности и боевой работы», – отметил Белоусов.

    Блочно-модульные городки полностью автономны и оснащены всеми необходимыми системами жизнеобеспечения – электроснабжением, отоплением, санузлами, водоснабжением и водоотведением. Пространства укомплектованы мебелью и бытовой техникой, в том числе стиральными машинами, холодильниками, микроволновыми печами и кондиционерами.

    На территории каждого городка предусмотрены спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната для чистки обмундирования, досуговая и столовая зоны, а также продуктовый склад и канцелярия.

    23 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал об «особом ужасе» Запада из-за ракет «Искандер-М»

    InfoBRICS сообщил о панике Запада перед высокой точностью «Искандер-М»

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Искандер-М» вызвала на Западе «особый ужас» из-за разрушительного потенциала и высокой точности, заявил независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

    Боснич в статье для InfoBRICS пишет, что «политический Запад и его нацистские марионетки испытывают особый ужас» перед российской ракетой «Искандер-М», потому что у стран Запада нет оружия, сопоставимого по характеристикам с этой ракетой, передает РИА «Новости».

    По словам Боснича, что именно эта российская ракета «с относительно низкой стоимостью», и разрушительной мощью уничтожила образцы военной техники НАТО, которые на Западе долгое время считались ключевыми для изменения ситуации на поле боя.

    Аналитик также выделяет высокую маневренность «Искандера-М», что, по его словам, делает его настоящим кошмаром для средств перехвата противника как на земле, так и в воздухе.

    Ранее Минобороны показало уничтожение ракетным комплексом «Искандер» американских установок ЗРК Patriot на Украине.

    Российские военные ранее нанесли ракетный удар по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ возле населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Коментарии (6)
    23 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений

    Путин заявил о сохранении позиций России среди лидеров экспорта вооружений

    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подчеркнул высокий спрос на отечественное оружие и отметил его признанное качество и надежность на международном рынке.

    «Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям», – передает ТАСС слова президента.

    По его словам, эти показатели свидетельствуют о высоком качестве, надежности и эффективности российской продукции военного назначения.

    Глава государства также отметил, что востребованность российских вооружений за рубежом связана именно с их характеристиками, которыми российские производители обеспечивают новейшие разработки.

    Ранее президент сообщил о выполнении Россией экспортных обязательств по поставкам вооружений за 2024 год.

    Коментарии (3)
    24 мая 2025, 14:20 • Видео
    Павел Дуров против Франции

    Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    Коментарии (0)
    24 мая 2025, 03:16 • Новости дня
    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе

    Минобороны: Механик-водитель спас раненого товарища и отбился от дрона ВСУ

    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Гвардии старший сержант Александр Гоппе спас раненого сослуживца, сбил вражеский беспилотник и продолжил выполнение боевой задачи, рассказали в Минобороны России

    Российский военнослужащий механик-водитель Александр Гоппе сумел спасти раненого сослуживца во время артиллерийского обстрела и отбиться от дрона-камикадзе стрелковым оружием, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что гвардии старший сержант Александр Гоппе в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» подвергся артобстрелу, кроме того, был ранен один из сослуживцев Александра.

    «Переместив раннего товарища в безопасное место, начал оказывать ему первую медицинскую помощь, заметив приближение вражеского дрона-камикадзе. Из личного стрелкового оружия метким огнем Александр уничтожил беспилотник противника», – рассказали в оборонном ведомстве.

    Передав раненого товарища группе эвакуации, Гоппе оперативно добрался до запасной позиции, с которой продолжил уничтожение огневых точек противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий из района Ковалевки в ЛНР смог выжить в плену после того, как его товарищ обратился к российским военным за помощью.

    Коментарии (10)
    23 мая 2025, 14:44 • Новости дня
    Минобороны вывело спутник на орбиту Земли

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На околоземную орбиту вышел космический аппарат в интересах Министерства обороны России, сообщили в военном ведомстве в пятницу.

    Аппарат вывели в 11.36 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Спутник запустили с помощью ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б».

    Старт и выведение на орбиту прошли в штатном режиме, после старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

    В расчетное время аппарат вышел на целевую орбиту. Он принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

    Ранее в пятницу сообщалось, что ракета-носитель стартовала с космодрома.

    Коментарии (5)
    24 мая 2025, 11:54 • Новости дня
    The Times: Россия превзошла Украину в производстве и применении FPV-дронов
    The Times: Россия превзошла Украину в производстве и применении FPV-дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия опережает Украину в производстве и использовании беспилотных летательных аппаратов средней дальности, пишет The Times.

    По данным британского издания, новое поколение российских FPV-дронов и их оптоволоконных аналогов заметно изменили обстановку на линии фронта и способы ведения боевых действий, передает The Times.

    The Times приводит мнение командира пехотного батальона ВСУ, который заявил, что из-за появления новых беспилотников изменения в боевых действиях происходят настолько быстро, что принятые месяц назад концепции уже не работают. Он отметил, что за одну неделю дальность поражения российских дронов увеличилась на четыре километра.

    Издание указывает, что дроны оказали существенное влияние на применение бронетехники: ранее она считалась незаменимой на поле боя, однако теперь стала легкой мишенью и практически утратила свою эффективность вдоль линии соприкосновения.

    Один из бойцов ВСУ сообщил изданию, что российские дроны скапливаются вокруг бронетехники, когда та приближается к передовой, и отметил, что эпоха танков подошла к концу.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что иностранные военные и политики анализируют российские подходы и технические новшества, применяемые в ходе специальной военной операции. Кроме того, Путин назвал развитие беспилотных летательных аппаратов одним из важнейших направлений для российских Вооруженных сил.

    Коментарии (8)
    22 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Военный эксперт назвал задачи нового главкома сухопутных войск

    Эксперт Кнутов: Основной задачей генерала Мордвичева станут успехи в зоне СВО

    Военный эксперт назвал задачи нового главкома сухопутных войск
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Андрей Мордвичев в рамках СВО проявил себя как талантливый командир. Поэтому его назначение главкомом сухопутных войск выглядит логичным. Теперь перед военачальником стоит несколько важных задач – как в рамках СВО, так и в случае ее завершения, сказал газете ВЗГЛЯД Юрий Кнутов.

    «Назначение Андрея Мордвичева главкомом сухопутных войск логично. Генерал-полковник проявил себя в боях за Мариуполь и другие ключевые города в ДНР. Их освобождение способствовало перелому в ходе введения боевых действий и началу интенсивного продвижения в Донбассе», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Оценивая опыт военного, спикер указал: «Мордвичев – талантливый командир. Такие люди умеют налаживать координацию разных родов войск: начиная от беспилотной авиации, заканчивая артиллерией и штурмовыми отрядами».

    «Кроме того, если смотреть на карту боевых действий не по отдельным направлениям, а целиком, то будет очевидно: войска, продвигаясь на одном направлении, создают условия для прорыва частей на другом. И судя по всему, Мордвичев в этом понимании показал себя с лучшей стороны», – указал эксперт.

    Теперь перед новым главкомом будет поставлено несколько задач, считает аналитик. «Переговоры с Украиной продвигаются нелегко. Поэтому мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий, в том числе к активному продолжению спецоперации. Тогда ключевым окажется не только окончательно освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, но и возможное дальнейшее продвижение войск», – сказал Кнутов.

    Он напомнил, что ВС России уже практически вышли в Днепропетровскую область, есть успехи в Харьковской области в районе Купянска, а также в Сумской области, где бойцы постепенно набирают темп для потенциального выхода к Сумам. «Другими словами, при таком раскладе нужен командир, который способен обеспечивать успехи армии», – акцентировал аналитик.

    Если дипломаты смогут прийти к мирному соглашению, то задачей Мордвичева станет поддержание войск в боевой готовности. «Всех военных потребуется обучить тем навыкам, которые нужны в условиях реальных боевых действий», – уточнил собеседник. Кроме того, генерал-полковнику – в случае завершения СВО – предстоит работать над усилением обороны на границе с Финляндией, странами Прибалтики и Польши.

    Пока же стоит ожидать некоторых изменений в Сухопутных войсках, в первую очередь – кадровых. «Когда в должность вступает новый главком, естественно, он собирает свою команду – проверенных людей, понимающих его с полуслова. На это нужно смотреть трезво и не искать каких-то подводных течений», – указал специалист.

    «Также возможны изменения в стратегии. Каждые три-четыре месяца обновляются тактические приемы, меняется вооружение. В условиях боевых действий важна гибкость, скорость принятия решений на основе обстановки. И на мой взгляд, Мордвичев обладает этими качествами», – заключил Кнутов.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов представил личному составу главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и вручил ему штандарт. Он заменит на посту Олега Салюкова, который 15 мая указом Владимира Путина был освобожден от должности и назначен заместителем секретаря Совета безопасности.

    «Генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич – это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции. Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», – отметил Белоусов, его слова приводит «Красная звезда».

    Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году он окончил Новосибирское общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, в 2006 году – Общевойсковую академию Вооруженных сил России имени Фрунзе. Мордвичев принимал участие в грузинско-абхазской войне 2008 года. Тогда он командовал 28-й мотострелковой бригадой.

    После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба был назначен на должность заместителя командира корпуса. С 2017 по 2019 год – начальник штаба, первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. С 2019 по 2021 год – начальник штаба, первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

    С 2021 по 2022 год – командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. С 2022 по 2023 год – заместитель командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году Морвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа.

    В период СВО он принимал участие в боях за взятие Мариуполя (ДНР), а также Авдеевки (ДНР) как командующий войсками группировки «Центр». Имеет звание Героя России, которое получил в 2024 году, ордена Александра Невского, Жукова, Мужества и «За военные заслуги», медали.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем в ходе спецоперации стал знаменит этот молодой по военным меркам военачальник, за что он получил звезду Героя России, и какие вызовы стоят перед новым поколением российского генералитета.

    Коментарии (40)
    24 мая 2025, 01:07 • Новости дня
    Марочко: На участках Сумщины фронт отодвинут от Курской области на 10 км

    Tекст: Ирма Каплан

    Линия соприкосновения в Сумской области силами ВС России была отодвинута от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские подразделения добились успехов на отдельных направлениях в Сумской области Украины за прошедшую неделю, поэтому линия боевого соприкосновения была отодвинута от границы с Курской областью, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 км», – рассказал он.

    Марочко добавил, что успехи российских военных позволили снизить угрозу для пограничных районов Курской области и укрепить позиции на данном направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители освобожденных сел Сумской области рассказали российским военным о случаях насилия, мародерства и грабежей, совершенных наемниками в рядах ВСУ.

    Во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы.

    Коментарии (6)
    23 мая 2025, 23:45 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена военнослужащими ВС России сел в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье
    @ Telegram-канал телеканала «Звезда» - Zvezdanews

    Tекст: Ирма Каплан

    Борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Самолет с освобожденными военнослужащими и гражданскими прилетел в подмосковный аэропорт. На борту находились 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, которых удерживали ВСУ.

    Выходя из самолета, военнослужащие развернули российский флаг, передает телеканал «Звезда».

    В Минобороны России уточнили, что обмен прошел согласно договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле между представителями России и киевского режима. Аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских было передано украинской стороне.

    Вернувшиеся россияне пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

    Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, перед обменом украинские военнопленные заявили, что готовы выбрать тюрьму вместо возвращения на фронт, предпочитая отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях.

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    АПЛ «Архангельск» провела стрельбу «Калибром»
    АПЛ «Архангельск» провела стрельбу «Калибром»
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Антон Антонов

    Атомный подводный крейсер «Архангельск» провел успешный пуск ракеты «Калибр» по береговой цели на расстоянии более 600 км из Баренцева моря, сообщила пресс-служба Северного флота.

    Ракетная стрельба была проведена в рамках плановых боевых учений. «Архангельск» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Пуск ракеты осуществили из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области, расстояние до цели составило более 600 км.

    В сообщении отмечается, что по данным объективного контроля, стрельба выполнена успешно, все полетные и технические параметры подтверждены.

    Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил высокий уровень профессионализма экипажа подлодки при подготовке и проведении стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин посетил атомную подводную лодку «Архангельск» и пообщался с экипажем. Путин в ходе беседы с моряками заявил, что российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 09:31 • Новости дня
    Ростех анонсировал поставки тепловизоров «Взгляд» для ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России получат новый комплекс «Взгляд», который поможет управлять техникой при плохой видимости за счет современных отечественных комплектующих.

    О начале поставок новых тепловизоров для военной техники сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

    Разработанный холдингом «Швабе» комплекс «Взгляд» позволяет управлять машинами в условиях ограниченной видимости, например ночью, в тумане или при поврежденном стекле. Система включает тепловизионную камеру, размещаемую снаружи машины, и монитор в кабине водителя, обеспечивая изображение высокой четкости в реальном времени.

    В пресс-релизе отмечается, что комплекс прошел испытания в условиях, приближенных к боевым, и уже готов к поставкам в части. Вадим Калюгин, генеральный директор «Швабе», заявил: «В ходе испытаний была проверена работоспособность и подтверждена надежность нашей новой системы "Взгляд". Разработка легко устанавливается на любое транспортное средство. Одно из преимуществ – отсутствие засветок на экране монитора от внешних и внутренних источников света».

    Комплекс предназначен для автомобилей с бронекабинами или дополнительной защитой, где традиционный обзор сильно ограничен. Все ключевые детали устройства полностью отечественного производства, что повышает надежность и эксплуатационные возможности техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Швабе» представила новые прицелы на выставке IDEX 2025. Компания также разработала разведывательную тепловизионную систему для транспорта, которая позволяет управлять машинами с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости. Истребитель Checkmate решили оснастить прицелом производства «Швабе».

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Испытания подтвердили характеристики БМП «Курганец-25»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство тактико-технических требований Министерства обороны России к перспективной БМП «Курганец-25» подтверждены во время завершения этапа предварительных испытаний, заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на полях XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025.

    Технические характеристики перспективной боевой машины пехоты «Курганец-25» в ходе предварительных испытаний подтвердились, передает ТАСС. Представители холдинга отметили: «Работа по БМП «Курганец-25» продолжается. Завершается этап предварительных испытаний. В ходе предварительных испытаний выполнена большая часть проверок по подтверждению тактико-технических требований, заданных Министерством обороны Российской Федерации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что государственные испытания боевых машин «Курганец-25» и «Бумеранг» планируется завершить в 2022 году.

    Коментарии (0)
    24 мая 2025, 02:15 • Новости дня
    Марочко сообщил о заходе ВС России в Юнаковку Сумской области

    Марочко: ВС России вошли в Юнаковку – логистический хаб ВСУ в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские подразделения зашли в населенный пункт Юнаковка в Сумской области Украины, который использовался ВСУ как крупный хаб для переброски военных в Курскую область, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военные подразделения вошли в Юнаковку Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на слова военного эксперта Андрея Марочко.

    «По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», – рассказал он.

    Ранее Марочко сообщал, что линия соприкосновения в Сумской области силами ВС России была отодвинута от границы с Курской областью более чем на 10 километров.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Студенты в России создали инновационный двигатель для беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    В Пермском политехническом университете представлен новый двигатель для дронов, обеспечивающий на 5-10% большую эффективность по сравнению с существующими аналогами.

    Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новый тип двигателя для беспилотников, который отличается повышенной экономичностью и способен увеличить дальность полета дрона, передает ТАСС. Пресс-служба вуза отметила, что установка сочетает элементы самолетного и автомобильного двигателей.

    Ключевые детали новой силовой установки – поршень, создающий мощный воздушный поток, камера сгорания, разгоняющая поток, и турбина, преобразующая его скорость в механическое вращение.

    «Эффективность нашей установки на 5-10% выше, чем у двигателей внутреннего сгорания, которые сейчас используются в беспилотниках, что повышает максимальную дальность полета, при этом снижая расход топлива», – заявил студент кафедры «Авиационные двигатели» ПНИПУ Даниил Власов.

    По данным вуза, гибридный двигатель является инновационным проектом, сочетающим преимущества турбинных и поршневых установок. В университете считают, что новая разработка может сделать малую авиацию доступнее и сократить затраты на эксплуатацию. Сейчас команда разработчиков готовит документы для патентования изобретения. Исследование выполнено в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самаре завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, который обеспечивает безопасное обход препятствий и автономную посадку.

    В Казани создали беспилотник самолетного типа «Аватар» для разведки на глубину до 40 км с использованием трех камер, включая тепловизор и 30-кратный зум.

    Московский авиационный институт объявил о создании собственного полетного контроллера для универсального управления беспилотниками и обработки видеосигнала на борту.

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Европа и Япония ускорили создание истребителя против Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Европы и Япония реализуют проект по созданию истребителя шестого поколения, чтобы опередить китайские военные технологии, уделяя внимание новым функциям.

    О планах в области военных разработок рассказал журналистам старший инженер итальянской компании Leonardo, передает Bloomberg. Проект Global Combat Air Program (GCAP) объединяет усилия Италии, Британии и Японии по созданию новейшего истребителя, который должен поступить на вооружение в 2035 году. Генерал Эдоардо де Санто, курирующий программу, подчеркнул, что «немедленные угрозы можно сдерживать существующими системами вооружений, однако эволюцию угрозы также необходимо учитывать».

    Истребитель разрабатывается с прицелом на превосходство перед нынешними самолетами пятого поколения, такими как F-35, в вопросах поиска целей и скрытности. По плану, новая машина будет выполнять функции командного пункта для дронов и других военных средств, а также сможет самостоятельно вести боевые действия.

    Детальное проектирование истребителя ожидается завершить в следующем году. Главная задача участников программы – обеспечить технологическое преимущество перед конкурентами, в первую очередь Китаем. Редкие сведения о росте военной мощи КНР появились после заявлений Пакистана о применении китайских истребителей в ходе последних инцидентов на границе с Индией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай провел испытания тяжелого беспилотного самолета для грузовых перевозок. Китай провел финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», которая может угрожать новейшим американским самолетам. Также Китай испытал новую секретную гиперзвуковую ракету.

    Коментарии (0)
    24 мая 2025, 00:49 • Новости дня
    Новая Зеландия увеличила оборонный бюджет на 2025 год до 4,2 млрд долларов

    Расходы на оборону Новой Зеландии увеличили до показателей 1982 года

    Новая Зеландия увеличила оборонный бюджет на 2025 год до 4,2 млрд долларов
    @ Sina Schuldt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Новой Зеландии запланировали значительное увеличение финансирования оборонного сектора, включая закупку самолетов, вертолетов и новых вооружений в следующем году, пишет Defense News.

    Министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз объявила, что в бюджете на 2025 год расходы на оборону Новой Зеландии достигнут 4,2 млрд новозеландских долларов.

    «Чтобы достичь этого, правительство выделило 2,7 млрд долларов капитала и 563 млн долларов операционного финансирования на приоритетные проекты, определенные в Плане оборонных возможностей, который мы опубликовали в прошлом месяце», – цитирует ее Defense News.

    В числе приоритетов названы замена стратегического транспортного самолета Королевских ВВС Новой Зеландии – двух Boeing 757-2K2, приобретенных в 2003 году, а также обновление парка морских вертолетов Seasprite SH-2G(I). Из восьми таких машин лишь пять остаются на ходу, три используются как доноры запчастей, о чем Коллинз заявляла ранее.

    Планируется также приобрести новые противотанковые комплексы Javelin, зашифрованные радиостанции для армейских подразделений, системы борьбы с беспилотниками. В бюджете заложены средства на модернизацию военно-морской базы Девонпорт, жилье для семей военных, обновление автопарка и развитие цифровых проектов управления.

    По информации министерства, штат оборонного ведомства насчитывает около 200 сотрудников и получит почти 26 млн долларов. Расходы на оборону должны достичь 2% ВВП к 2032/33 году, что станет первым подобным показателем с 1982 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США о наращивании оборонных расходов до 5% от внутреннего валового продукта.

    Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио сообщал о планах Вашингтона увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП страны.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Британии сообщили о стягивании войск России к Харькову
    Группа украинских снайперов уничтожена в боях за Ступочки в ДНР
    Лукашенко похвалил привлеченных для работы в Белоруссию мигрантов
    «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу
    Во Франции начали расследование диверсии на объектах электросетей
    Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию
    Родственники решили заморозить тело писателя Никитина «для воскрешения»

    Запрет российских удобрений добьет экономику Евросоюза

    Европа вводит высокие пошлины на российские удобрения, чтобы лишить Россию миллиардных заработков. Однако эксперты уверены: Россия все равно продолжит наращивать экспорт своих удобрений, как и раньше. Тогда как Европу, где уже закрылись собственные химические заводы, ждут неприятные последствия. Почему даже русофобская Польша, отказавшись от российского газа, все эти годы скупала российские удобрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

    Перейти в раздел

    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении

    В Донбассе продолжается освобождение оккупированных территорий. На этот раз российским войскам удалось установить контроль над Новой Полтавкой – важным логистическим центром, находящемся на трассе Красноармейск – Константиновка. Как отмечают эксперты, произошедшее осложнит возможности противника по переброске войск, а также открывает оперативный простор для ВС России в рамках дальнейшего продвижения. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем

    Экстренные усилия администрации Белого дома по урегулированию украинского кризиса сложно воспринимать в отрыве от соперничества Соединенных Штатов с Китаем. Это прямо следует не только из заявлений американских официальных лиц, но и из динамики военного производства этих двух стран. США стремительно теряют шансы одержать победу над китайскими Вооруженными силами. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Как кино попасть в школу

      При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.

      3 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      США оставляют балласт за бортом

      Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

      12 комментариев
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

      5 комментариев
    Перейти в раздел

    • Павел Дуров против Франции

      Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............