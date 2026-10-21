Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Индийский фрегат «Сахьядри» покинул Владивосток после учений «Индра-2026»
Индийский военный корабль ушел из Владивостока после учений «Индра-2026»
Фрегат военно-морских сил Индии «Сахьядри» завершил программу визита во Владивосток и вышел в Японское море после окончания морской части совместных учений «Индра-2026».
Морская часть совместного российско-индийского межвидового учения «Индра-2026» на Дальнем Востоке завершилась, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
Фрегат военно-морских сил Индии «Сахьядри» вышел из главной базы флота в Японское море. До кромки российских территориальных вод корабль сопровождал корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
В открытом море военные корабли двух стран прошли параллельными курсами. Экипажи российского корвета и индийского фрегата выстроились вдоль борта и попрощались, помахав друг другу фуражками.
Совместные российско-индийские межвидовые учения «Индра-2026» проходят в Челябинской области и на Дальнем Востоке с 14 октября. Маневры включают морскую, сухопутную и воздушную составляющие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Владивостоке стартовал морской этап российско-индийских учений «Индра-2026». До этого Россия и Индия начали совместные военные маневры.