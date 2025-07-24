Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Источник: Россия и Украина в Стамбуле не обсуждали пункты меморандумов
Российская и украинская делегации в Стамбуле обозначили позиции сторон и зафиксировали расхождения по ключевым вопросам, однако детального обсуждения меморандумов не произошло, сообщил источник.
Источник сообщил. что пункты проектов меморандумов России и Украины на переговорах в Стамбуле не обсуждались, передает ТАСС.
Стороны ограничились обменом общими позициями и обозначили расхождения в подходах к урегулированию.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины по урегулированию ситуации состоялся в полном составе 23 июля в Стамбуле.
Ранее в Кремле заявили о наличии диаметрально противоположных позиций сторон по проектам меморандумов.
Политолог Евгений Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.