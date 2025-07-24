  • Новость часаМинченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле
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    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

    10677 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    18 комментариев
    24 июля 2025, 12:21 • Новости дня

    Источник: Россия и Украина в Стамбуле не обсуждали пункты меморандумов

    Tекст: Вера Басилая

    Российская и украинская делегации в Стамбуле обозначили позиции сторон и зафиксировали расхождения по ключевым вопросам, однако детального обсуждения меморандумов не произошло, сообщил источник.

    Источник сообщил. что пункты проектов меморандумов России и Украины на переговорах в Стамбуле не обсуждались, передает ТАСС.

    Стороны ограничились обменом общими позициями и обозначили расхождения в подходах к урегулированию.

    Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины по урегулированию ситуации состоялся в полном составе 23 июля в Стамбуле.

    Ранее в Кремле заявили о наличии диаметрально противоположных позиций сторон по проектам меморандумов.

    Политолог Евгений Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

    23 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

    Мединский заявил о важности проработки условий перед встречей Путина и Зеленского

    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия донесла до Украины, что встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась, и на ней поставить точку, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

    Необходимость тщательно подготовить встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским подчеркнул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

    Он отметил, что для проведения встречи лидеров необходимо проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

    «На такой встрече надо не обсуждать, а ставить точку. Встречаться, чтобы все обсуждать заново, не имеет смысла. Как у нас говорят: «Конец – делу венец», – подчеркнул Мединский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным.

    Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Третий раунд переговоров в закрытом режиме между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

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    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Солдаты ВСУ записали гневное обращение к Зеленскому из лесов Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона выступила с инициативой введения краткосрочных перемирий по 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших на линии боевого соприкосновения, рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров помощник президента России и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    По его словам, в так называемой серой зоне из-за опасности FPV-дронов санитарные команды подвергаются чрезмерному риску во время эвакуации раненых.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    24 июля 2025, 00:07 • Новости дня
    Сотрудник петербургского завода напал на коллег и ранил их из лука

    Tекст: Ирма Каплан

    Между работниками завода на улице Курчатова в Выборгском районе Санкт-Петербурга около 14 часов в среду произошел конфликт, который закончился выстрелом из лука, рассказали в полиции города.

    «Сегодня около 14.00 в полицию Выборгского района города поступило сообщение о ранении стрелой женщины на проходной завода на улице Курчатова. Прибывшими на место полицейскими установлено, что на проходной завода произошел конфликт между работниками, женщиной и мужчиной. В результате мужчина выстрелил в женщину из лука», – сообщил Telegram-канал Петербургская полиция.

    Там уточнили, что пострадавшую госпитализировали, а 39-летний стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства, установления причин поступка и, возможно, возбуждения уголовного дела.

    «По уточненным данным, в ходе конфликта пострадали две женщины – охранники на проходной. Были нанесены колотые раны стрелой, пострадавшие госпитализированы», –  добавили в полиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во дворе дома на московской улице Забелина вспыхнул конфликт с применением оружия, после которого полиция задержала двоих молодых подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

                                                                                                                                                                                               

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    24 июля 2025, 04:03 • Новости дня
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    При дарении недвижимости между близкими родственниками государственная пошлина на нотариальное оформление снижена наполовину, что упростит оформление договоров, сказано в подписанном президентом России Владимиром Путиным законе.

    Согласно изменениям в статьях 333.36 и 333.38 налогового кодекса, при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости близкие родственники могут рассчитывать на скидку в 50%.

    «Физические лица, признаваемые членами семьи или близкими родственниками, в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушками, бабушками и внуками, полнородными  (имеющими общих отца или мать) и неполнородными братьями и сестрами – на 50% за удостоверение договоров дарения недвижимого имущества между указанными лицами», – сказано в тексте указа, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Закон также освобождает родителей и законных представителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суд об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также о лишении или ограничении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

    Ранее размер госпошлины составлял три тысячи рублей. Новые правила распространяются на заявления, поданные в отношении инвалидов и их представителей.

    Закон принят Госдумой 10 июля, его инициировали депутат Сардана Авксентьева от партии «Новые люди» и Курултай Башкирии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников спецоперации на Украине и их семьи от уплаты государственной пошлины при обращении в суд по ряду гражданских дел.

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    24 июля 2025, 02:52 • Новости дня
    Глава ФТ «Сириус» Плишкин сообщил о попадании дрона по нефтебазе

    Tекст: Ирма Каплан

    По нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

    «Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», – сообщил он.

    Чуть меньше часа до этого Плишкин информировал о работе над регионом сил ПВО.

    «Опасность атаки БПЛА сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности, не подходите к окнам. О завершении угрозы отдельно сообщу», – написал он около 2.00.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после атаки дронов ВСУ и их уничтожения силами ПВО в районе Геническа Херсонской области возник степной пожар, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.


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    23 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

    Переговоры проходили на русском языке, они стартовали в 20:37 по московскому времени и продолжались около 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Стамбуле в закрытом режиме стартовали переговоры делегаций России и Украины.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    24 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости для Украины не только себя защищать, но и воздействовать на территорию России, для чего Киев должен иметь соответствующие средства.

    «Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищать себя от нападений. Для этого у Украины должны быть средства воздействия на территорию России. Но мы не будем раскрывать (президента России Владимиру) Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», – заинтриговал Вадефуль читателей газеты Zeit.

    Он также назвал оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время не финансовой проблемой, а проблемой доступности и производства, и над ней Германия работает. По его словам, поставки Taurus – задача многогранная.

    «Это технически непростая система вооружения, которую Украина не может получить в свое распоряжение на раз, однако этот вопрос необходимо постоянно прощупывать», – добавил немецкий министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки американской системы ПВО Patriot на Украину откладываются минимум до весны 2026 года.До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус

    заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США

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    23 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины

    Фидан назвал скорейшее прекращение конфликта целью переговоров России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что главной целью прямых переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле является скорейшее прекращение конфликта.

    Перед началом третьего раунда переговоров в дворце Чираган он подчеркнул: «Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», передает ТАСС.

    По словам Фидана, Турция надеется на успех переговоров и продолжит выполнять роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Министр отметил, что Анкара по-прежнему прилагает усилия для достижения мира между сторонами.

    Напомним, третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле в среду.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Напомним, российские и украинские представители в среду прибыли на переговоры, которые проходят во дворце Чираган в Турции.

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    23 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский сообщил о передаче Россией Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала украинской стороне более 7 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках завершенного обмена после третьего раунда переговоров, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Россия завершила обмен телами погибших военнослужащих с Украиной, передает ТАСС. Владимир Мединский сообщил, что российская сторона передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ.

    Он отметил, что российская сторона в ходе этого обмена получила обратно небольшое количество своих погибших.

    Ранее завершился третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме в Стамбуле.

    Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время переговоров в Стамбуле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов, заявил на пресс-конференции помощник президента России, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», – приводит РИА «Новости» слова Мединского.

    Он пояснил, что группы займутся политическими, гуманитарными и военными вопросами с участием специалистов военных ведомств.

    Мединский уточнил, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.

    Напомним, переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями продолжались около часа и завершились вечером в среду.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 22:19 • Новости дня
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона инициировала новый обмен военнопленными, предложив осуществить передачу не менее 1200 человек с обеих сторон, по словам помощника президента России Владимира Мединского, Москва выступила за передачу большего, чем Киев, числа пленных.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – приводит слова Мединского на пресс-конференции после переговоров РИА «Новости».

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн.

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    23 июля 2025, 21:39 • Новости дня
    ТАСС: Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц
    ТАСС: Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле была согласована возможность обмена не только военными, но и гражданскими лицами между двумя странами.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Основной итог: обмены не только военных, но и гражданских», - сказал собеседник агентства.

    Напомним, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, он продлился около 40 минут и проходил в закрытом формате.

    Перед встречей в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    24 июля 2025, 11:31 • Новости дня
    Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине

    Кремль отметил противоположность позиций с Украиной по ключевым вопросам в Стамбуле

    Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны вновь продемонстрировали противоположные позиции по ключевым вопросам, прорыв не ожидался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Оценку итогов третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, состоявшегося в Стамбуле, дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, российская сторона изначально не ожидала прорыва по результатам встречи в Турции. «Прорыв вряд ли возможен», – подчеркнул Песков.

    Песков отметил, что глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров отметил наличие диаметрально противоположных позиций сторон в отношении проектов меморандумов.

    Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что предложения России на переговорах были конкретными и конструктивными. По его словам, повестка встречи была предметной и нацеленной на достижение конкретных результатов.

    Кремль ранее заявил об отсутствии надежды на «прорывы из разряда чудес» на переговорах.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в более конструктивном и ориентированном на результат направлении.

    Напомним, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

    Российская сторона предложила Украине создать три переговорные группы для работы в онлайн-формате.

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    23 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Стартовали переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле
    Стартовали переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле.

    Переговоры были запланированы на 19:00 по местному времени (совпадает с московским), однако начались более чем на час позже, сообщил телеканал TRT Haber, передает ТАСС.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Напомним, российские и украинские представители в среду прибыли на переговоры, которые проходят во дворце Чираган в Турции.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская и украинская стороны в Стамбуле обсудят процесс взаимного обмена пленными и телами погибших.

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      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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