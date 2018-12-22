Трамп пообещал Эрдогану невмешательство конгресса США в продажу Patriot

Американский лидер Дональд Трамп заверил президента Турции Тайипа Эрдогана в том, что конгресс США не будет блокировать возможную сделку по продаже Анкаре систем противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщают дипломатические источники, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

Отмечается, что разрешение конгресса требуется для завершения сделки; при этом глава Белого дома не уточнил, каким образом он намерен обеспечить ее прохождение.

Кроме того, Трамп «также указал, что в будущем не будет проблем в доставке самолетов F-35 в Турцию».

Ранее американский Госдеп дал разрешение на возможную продажу Турции систем ПВО Patriot, сделка оценивалась на 3,5 млрд долларов.

Сообщение о разрешении на продажу Patriot поступило на фоне напряженности в отношениях между США и Турцией по ряду вопросов, в том числе из-за планов Анкары закупить российские комплексы ПРО С-400.

В Кремле заявляли, что возможная продажа Турции американских систем ПРО и поставка в эту страну российских комплексов С-400 не связаны между собой.