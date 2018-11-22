В Анкаре назвали срок получения первой батареи С-400

В Турции рассчитывают получить первую батарею российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 к концу следующего года, а после этого начнется их совместное производство, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Калын отметил, что в адрес Турции прозвучало много несправедливых выпадов из-за С-400. «Мы проводили долгие переговоры с западными союзниками (по поставкам ЗРК), но безрезультатно. И тогда мы озвучили наши пожелания другим странам, устроили тендер», – рассказал он, отметив, что лучшее предложение поступило от России. «К концу будущего года первая батарея С-400 будет поставлена в Турцию, а потом будет начато совместное производство», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана не исключил, что Турция может приобрести также американские ЗРК «Пэтриот» (Patriot). Анкара испытывает большую потребность в этих системах, сказал он, подчеркнув, что Турция настаивает на совместном производстве систем.

«Турция не та страна, которая опирается на единственную альтернативу. И поставки С-400 нужно оценивать с этой точки зрения. Мы не собираемся ни на кого нападать, а только защищаться от возможных нападений», – сказал он.

Ранее Госдеп США предупредил Турцию о вероятных санкциях из-за поставки С-400. Анкара же называла покупку С-400 «решенным делом».

Немецкая Die Welt писала, что зенитно-ракетные комплексы С-400 стали «экспортным хитом» России на мировом рынке вооружений, поскольку являются важным козырем в диалоге с США.