Более 70 палестинцев погибли после новых ударов Израиля по Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 70 палестинцев погибли за последние сутки в результате авиаударов армии Израиля по сектору Газа, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera. По сообщениям канала, только за субботу жертвами атак стали не менее 71 человека, среди которых 42 палестинца, ожидавших гуманитарной помощи. Еще пятеро скончались от голода.

В частности, пять человек были убиты в результате удара беспилотника по палатке в районе Эль-Маваси в городе Хан-Юнис на юге сектора. «Эль-Маваси была объявлена властями Израиля 'безопасной зоной', однако израильские военные регулярно совершают нападения на переселенных палестинцев, укрывающихся в переполненных палатках», – цитирует телеканал Al Jazeera.

Кроме того, в городе Дейр-эль-Балах, который находится в центральной части анклава, еще четверо палестинцев погибли после удара по их палатке. Канал отмечает, что в зоне боевых действий продолжаются перебои с поставкой гуманитарной помощи и сохраняется угроза для мирных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в секторе Газа более 100 человек погибли в результате израильских ударов. Более десяти палестинцев погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в Газе. ООН призвали официально признать сектор Газа зоной голода.