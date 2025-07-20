Al Jazeera: Более 100 палестинцев погибли в субботу от ударов Израиля по Газе

Tекст: Ирма Каплан

Жертвами атак Израиля на сектор Газа в субботу, 19 июля, стали 116 палестинцев, среди них – 38 отчаявшихся, пытавшихся найти еду на пунктах распределения гумпомощи GHF, передает Al Jazeera со ссылкой на источники в медслужбах.

«Израиль продолжает блокаду гуманитарной помощи и обстреливает людей, вынужденных искать пропитание в сомнительных пунктах оказания помощи, поддерживаемых США (Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), которые называют «смертельными ловушками», – отметили в материале.

Министерство здравоохранения Газы предупредило, что отделения неотложной помощи больниц переполнены голодающими людьми, а официальные лица заявили, что 17 тыс. детей в Газе страдают от острого недоедания.

Представитель агентства гражданской обороны Махмуд Бассал заявил, что людей расстреливали на юге сектора Газа у пунктов гумпомощи в Хан-Юнисе и Рафахе.

Министерство здравоохранения сообщает, что почти 900 палестинцев были убиты израильскими военными и частниками вблизи пунктов фонда GHF с тех пор, как он начал раздавать помощь в конце мая, открыв четыре пункта, которые заменили около 400 центров, находящихся в ведении учреждений ООН и благотворительных организаций.

«Внезапно мы увидели, что с одной стороны приближаются джипы, а с другой – танки, и они начали стрелять в нас», – рассказал телеканалу один из свидетелей.

Другой добавил, что в «смертельных ловушках» для отчаявшихся любой может быть убит, как его двоюродный брат, который просто пошел за едой, потому что хотел есть и жить, как и все люди, но его убили.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ООН просила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН также обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

В секторе Газа за сутки с 18 июля в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев.

Папа римский Лев XIV подчеркнул важность защиты священных религиозных мест в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

