Стало известно о гибели 61 палестинца в секторе Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации телеканала Al Masirah, не менее 61 палестинца погибли и 70 получили ранения за последние сутки в секторе Газа в результате израильских атак, передает ТАСС. Большинство погибших – 51 человек – скончались в пятницу в результате ударов по разным районам сектора, в том числе 14 человек, которые ждали получения продовольственной помощи в соответствующих пунктах.

В субботу утром больница «Насер» подтвердила гибель еще 10 человек после удара по пункту распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе. По данным Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы, в больницы поступает огромное число голодающих палестинцев на фоне продолжающейся блокады территории.

Ранее сообщалось, что израильская осада привела к тому, что 2,1 млн жителей Газы оказались на грани голода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвиняется в создании препятствий работе гуманитарных организаций в Палестине.