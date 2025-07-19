  • Новость часаВ Минобороны сообщили о более чем 70 сбитых дронах над регионами России
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    19 июля 2025, 08:17 • Новости дня

    Стало известно о гибели 61 палестинца в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за последние сутки в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев, включая людей, ожидавших гуманитарную помощь.

    По информации телеканала Al Masirah, не менее 61 палестинца погибли и 70 получили ранения за последние сутки в секторе Газа в результате израильских атак, передает ТАСС. Большинство погибших – 51 человек – скончались в пятницу в результате ударов по разным районам сектора, в том числе 14 человек, которые ждали получения продовольственной помощи в соответствующих пунктах.

    В субботу утром больница «Насер» подтвердила гибель еще 10 человек после удара по пункту распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе. По данным Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы, в больницы поступает огромное число голодающих палестинцев на фоне продолжающейся блокады территории.

    Ранее сообщалось, что израильская осада привела к тому, что 2,1 млн жителей Газы оказались на грани голода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвиняется в создании препятствий работе гуманитарных организаций в Палестине.

    16 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В восточной части провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и курдскими формированиями, усиленными прибытием подкрепления из Ракки.

    Сирийские силы безопасности продолжили операции по установлению контроля над населенным друзами районом Сувейда, передает Anadolu.

    Одновременно с этим курдские боевики «Отрядов народной самообороны» (РКК/YPG), по данным турецких СМИ, мобилизовали силы в северной провинции Алеппо. В полдень в районе Дейр Хафир произошли столкновения между армией и боевиками террористической организации, после чего линия на южной оси Манбиджа была укреплена силами, прибывшими со стороны Ракки.

    Вечером около 150 пикапов с зенитными орудиями, выдвинутых от «штаба 17-й бригады» из Ракки, прибыли на линию фронта в сельской зоне Алеппо. По информации, в этом районе продолжаются периодические бои между РКК и подразделениями, связанными с министерством обороны Сирии.

    Курдские формирования РКК входят в состав альянса «Сирийские демократические силы» и в основном считаются боевым крылом партии «Демократический союз».

    Ранее курды атаковали позиции сирийской армии у Тишрин в провинции Алеппо. Вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда привели к гибели 13 человек и ранениям более 40 человек.

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    16 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске
    ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаудара израильской армии был поврежден вход в комплекс зданий сирийского Генштаба в сирийской столице на фоне эскалации на юге страны.

    Израильская армия атаковала комплекс зданий сирийского Генштаба в районе Дамаска, передает ТАСС. Пресс-служба израильских военных уточнила, что целью удара стал вход на территорию комплекса.

    Причиной атаки называют недавнее обострение обстановки на юге Сирии. В этом регионе происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, и Израиль заявил, что выступает в защиту этой группы населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    16 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Сирия из-за ударов Израиля запросила заседание Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия официально обратилась с запросом о проведении заседания Совета Безопасности ООН после недавних ударов Израиля по Дамаску.

    Сирия на фоне недавних авиаударов Израиля запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, сообщает РИА «Новости».

    Предварительно заседание может пройти 17 июля, передает ТАСС .

    Причиной созыва стало обострение ситуации после израильских ударов по Сирии.

    Ранее в среду Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Минздрав Сирии сообщил о по меньшей мере трех погибших и 34 раненых в результате обстрелов.

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    Со своей стороны представители израильской армии подтвердили факт бомбардировки. Они связали удары с обострением ситуации на юге Сирии, где с 13 июля идут столкновения с участием местных горцев-друзов, поддерживаемых Израилем.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

    Израильские ВВС атаковали президентский дворец в столице Сирии Дамаске.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал друзов вернуться с территории Сирии и предупредил о рисках для их безопасности и угрозе похищения.

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    17 июля 2025, 14:04 • Новости дня
    Сирийские войска вышли из провинции Сувейда после авиаударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде после нескольких дней ожесточенных столкновений, сообщает Bloomberg.

    Ситуация в южной провинции Сувейда стабилизировалась после объявления перемирия между вооруженными группами и правительственными силами, пишет Bloomberg. Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что достиг соглашения с друзскими формированиями о выводе армии из города и передаче охраны порядка местным структурам.

    «Мы стояли перед двумя вариантами: открытая война с израильским образованием за счет друзов и дестабилизация Сирии и всего региона или предоставление друзским жителям возможности проявить мудрость и поставить национальные интересы на первое место», – отметил он.

    В последние дни столкновения между суннитскими бедуинами и друзами привели к гибели по меньшей мере 360 человек, в том числе 207 бойцов сирийских сил безопасности, отмечает организация. Израиль не комментировал перемирие, но ранее заявил о намерении продолжить удары по Сирии до вывода сирийских войск из Сувейды. В среду израильские войска атаковали военный штаб в Дамаске и усилили присутствие на границе, заявив о недопустимости превращения юга Сирии в плацдарм для террористов.

    Шараа также обвинил Израиль в попытке втянуть страну в хаос и отметил роль посредников из США, Турции и арабских стран в предотвращении эскалации. В то же время страны Персидского залива осудили удары Израиля как дестабилизирующий фактор для региона. Глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил о согласовании шагов для прекращения кризиса.

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    Напомним, в сирийской провинции Эс-Сувейда в результате ожесточенных столкновений зафиксировано более 350 погибших, среди которых значительная доля мирных жителей и ополченцев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

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    16 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    Израиль атаковал здание Генштаба ВС Сирии в Дамаске второй раз за сутки

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате авиаудара по зданию командования вооруженных сил Сирии зафиксированы пострадавшие, их точное количество пока не называют.

    Авиаудар нанес израильский истребитель, после чего в городе прогремел мощный взрыв, передает ТАСС со ссылкой на  телеканал Sham TV.

    Государственный телеканал Syria TV показал кадры разрушений, отметив, что объектом атаки стало здание командования Генерального штаба вооруженных сил Сирии в центре города. По сообщениям СМИ, в результате удара имеются пострадавшие, однако их точное число пока не уточняется.

    Ранее в этот же день стало известно о взрыве в центре Дамаска, вызванном ударом израильского беспилотника по тому же району. По предварительным данным, по меньшей мере два человека получили ранения.

    Днем ранее израильские ВВС нанесли удары по лагерям «Хезболла» в Ливане.

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    17 июля 2025, 06:58 • Новости дня
    Бои в Эс-Сувейде привели к гибели более 350 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сирийской провинции Эс-Сувейда в результате ожесточенных столкновений зафиксировано более 350 погибших, среди которых значительная доля мирных жителей и ополченцев.

    По меньшей мере 356 человек стали жертвами вооружённых столкновений между силами переходного правительства и отрядами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Среди убитых оказались 55 мирных жителей и 79 бойцов самообороны. Спецподразделения МВД и Минобороны, прибывшие из Дамаска для восстановления порядка, потеряли 189 человек, а проправительственные формирования арабских племён – 18 ополченцев.

    Отдельно уточняется, что еще 15 сотрудников сил внутренней безопасности погибли во время израильских авиаударов по Дамаску, которые произошли 16 июля. На фоне эскалации Минобороны Сирии объявило о выводе всех военных из города Эс-Сувейда, где большинство населения составляют друзы, после завершения зачистки города от незаконных вооружённых формирований. Согласно достигнутому соглашению, поддержание порядка в городе теперь поручено полицейским силам.

    Духовный лидер друзов, шейх Юсеф Джарбуа, выступил в поддержку полного прекращения огня, отметив: «Мы связались с правительством в Дамаске и подтвердили приверженность национальному суверенитету». Он добавил, что работа государственных учреждений в Эс-Сувейде возобновится в соответствии с сирийскими законами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При авиаударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили израильские авиаудары по дворцу в Дамаске.

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    16 июля 2025, 23:56 • Новости дня
    Спецподразделения минобороны Сирии начали вывод войск из Эс-Сувейды

    Tекст: Антон Антонов

    Спецподразделения минобороны переходного правительства Сирии начали покидать Эс-Сувейду, куда вошли в связи с боями между арабскими племенами и силами самообороны друзов, сообщил источник в военном ведомстве.

    По словам источника Sky News Arabia, вывод войск был начат в соответствии с соглашением о прекращении огня. Контроль над городом должны осуществлять полицейские силы. Источник добавил, что завершение вывода задерживается по причине израильских атак, передает ТАСС.

    Ранее, как передавал телеканал Al Hadath, израильские беспилотники нанесли удары по колоннам сил безопасности, следовавшим по трассе Дамаск – Эс-Сувейда. О последствиях этих ударов пока информации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В Эс-Сувейде началась совместная операция МВД и Минобороны Сирии.

    ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому Генштабу в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен «спасти» друзов и уничтожить «банды режима». Дамаск потребовал незамедлительного осуждения Совбезом ООН действий Израиля и вывода израильских войск с территории республики.

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    17 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    @ Stringer/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Сирии и Израиля состоится в четверг, сообщило постпредство Сирии при всемирной организации.

    В постпредстве сказали, что заседание планируют устроить «вечером». Обычно заседания Совбеза, запланированные на вторую половину дня, начинаются в Нью-Йорке после 15.00 по местному времени (22.00 мск), передает ТАСС.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что удалось «согласовать конкретные шаги», которые положат конец «тревожной и ужасающей» ситуации между Израилем и Сирией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Ситуация обострилась после того, как в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Израиль заявил, что собирается «спасти» друзов и уничтожить «банды режима».

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    17 июля 2025, 10:13 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль нанес удары по Дамаску ради защиты друзов
    Al Jazeera: Израиль нанес удары по Дамаску ради защиты друзов
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали комплекс Минобороны и районы у президентского дворца в Дамаске, а также объекты на юге Сирии ради поддержки арабского меньшинства – друзов, отмечает Al Jazeera.

    Израиль нанес серию мощных авиаударов по Дамаску, столице Сирии, усилив кампанию, которую, по заявлению Израиля, он ведет в поддержку арабского меньшинства – друзов, сообщает Al Jazeera. Сирия резко осудила эти атаки, назвав удары «опасной эскалацией» и обвинив Израиль в попытке «разжечь напряженность, сеять хаос и подорвать безопасность и стабильность» страны.

    Основной удар пришелся по центральному Дамаску – по комплексу Министерства обороны, военным штабам и территориям возле президентского дворца. По данным очевидцев, израильские самолеты несколько раз атаковали здание Минобороны в районе 15.00 по местному времени, вызвав значительный ущерб и сильное задымление над городом.

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    Как сообщила корреспондент Al Jazeera Зейна Ходр из Дамаска: «Израильские истребители кружили в небе над сирийской столицей. В городе царила паника».

    Помимо Дамаска, удары были нанесены по югу Сирии, где продолжаются столкновения между друзекими группами, бедуинскими племенами и сирийскими силовиками – эти бои длятся уже более четырёх суток. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в провинции Сувейда в результате боёв погибло более 250 человек.

    Власти Израиля заявили, что их удары направлены на защиту друзов, которых они считают потенциальными союзниками, а также на поражение прокремлёвских сил, обвинённых в нападениях на это меньшинство. Сирийская сторона отвергла эти аргументы и охарактеризовала действия Израиля как «вопиющее нападение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    16 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские ВВС нанесли удар по президентскому дворцу в сирийской столице Дамаске, сообщил телеканал Syria TV.

    Сирийские официальные источники пока не прокомментировали информацию о нападении, передает ТАСС.

    Ранее ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске. Сообщалось, что израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

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    16 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Власти Ирана задержали в Оманском проливе иностранный танкер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Оманском проливе задержан иностранный танкер, на борту которого обнаружили около 2 млн литров контрабандного топлива.

    Иностранный нефтетанкер был задержан в Оманском проливе по подозрению в контрабанде топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SNN.

    Согласно заявлению главы судебной власти провинции Хормозган Моджтабы Кахремани, судно перевозило два миллиона литров контрабандного топлива.

    В сообщении уточняется, что задержание произошло по обвинению в перевозке крупной партии топлива без соответствующих разрешений. Представители иранских властей не раскрыли дополнительные детали относительно страны флага или экипажа задержанного танкера. Также не уточняется, к какому государству принадлежит судно и где оно планировало разгрузить топливо.

    Ранее Иран неоднократно заявлял о задержаниях иностранных судов в Оманском проливе и Персидском заливе по обвинению в контрабанде топлива и других нарушениях морского законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной столкновения двух танкеров в Оманском заливе стала ошибка в навигации, объяснили специалисты. В Оманском заливе у берегов ОАЭ произошло столкновение двух нефтетанкеров. В 2021 году захваченный в Оманском заливе танкер направился к Ирану.

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    17 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Небензя осудил израильские удары по территории Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Удары Израиля по территории Сирии являются «недопустимыми», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ответ на соответствующий вопрос журналистов Небензя заявил: «Недопустимо», – передает РИА «Новости».

    На заседании по гуманитарной ситуации в секторе Газа Небензя подчеркнул, что действия Израиля, в том числе масштабные операции на Западном берегу реки Иордан, приводят к увеличению разрушений, усугублению гуманитарного кризиса и лишают перемещенных палестинцев надежды на возвращение домой, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Заседание состоится в четверг.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду.

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    17 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой

    Израиль добился отхода сирийских войск к Дамаску интенсивными действиями

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил, что перемирие на юге Сирии было установлено благодаря силовым действиям армии, и сирийские войска были вынуждены отступить.

    Прекращение огня на юге Сирии было достигнуто благодаря интенсивным действиям Израиля, передает ТАСС. Сирийские войска после этого отошли к Дамаску, о чем сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении, распространенном его канцелярией.

    «В результате интенсивных действий [Израиля] было установлено прекращение огня, и сирийские войска отошли к Дамаску. Это прекращение огня, достигнутое силой. Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу – на семи фронтах», – заявил Нетаньяху.

    Премьер также отметил, что Израиль проводит четкую политику демилитаризации региона к югу от Дамаска. Он пояснил, что от Голанских высот до района Друзских гор проходит одна линия демилитаризации, а вторая линия касается защиты друзов в районе Друзских гор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде. Израильские военные самолеты атаковали комплекс Минобороны и районы у президентского дворца в Дамаске, а также объекты на юге Сирии ради поддержки друзов.

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    18 июля 2025, 01:57 • Новости дня
    Россия в ООН осудила удары Израиля по Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Москва выступает против израильских ударов по Сирии, такие действия нарушают нормы международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

    Небензя подчеркнул, что подобные «произвольные силовые акции» нарушают нормы международного права, положения Устава ООН и соглашение о разъединении 1974 года, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Россия поддерживает суверенитет, единство и целостность Сирии, указав, что эти принципы не могут быть предметом компромисса или двойных стандартов. «Это не просто дипломатическая формула, это основа будущего мирного устройства страны», – отметил он.

    По его словам, недопустимо использовать нестабильную обстановку в Сирии для разжигания этноконфессиональных конфликтов или попыток подрыва государственности.

    Дипломат отметил, что, по имеющимся данным, удалось избежать самого разрушительного сценария для будущего Сирии. Он заявил: «Мы приняли к сведению объявление о достижении договоренности о прекращении огня, а также заявление руководства Сирии, осуждающее нарушение прав человека и обещающее провести расследование преступлений против гражданского населения».

    Небензя также напомнил о необходимости обеспечивать безопасность граждан России и российских объектов в Сирии, призвав сирийские власти принять все необходимые меры для этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду. Израиль заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой.

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    18 июля 2025, 02:44 • Новости дня
    Стало известно о возобновлении боев и авиаударе Израиля в Сувейде

    Tекст: Антон Антонов

    В сирийской провинции Сувейда, где вспыхнул конфликт друзов с бедуинскими племенами, возобновились бои, Израиль нанес авиаудар, сообщают сирийские СМИ.

    В четверг Syria TV сообщил, что в провинции вновь начались бои между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями, передает РИА «Новости».

    По данным SANA, Израиль нанес авиаудар по пригородам города Сувейды.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обвинил «незаконные вооруженные формирования» в нарушении перемирия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль поддерживает друзов. Израиль заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой. Сообщалось, что военные подразделения переходного правительства Сирии, которые вошли в город для его зачистки и, как заявил Дамаск, стабилизации ситуации, покидают Сувейду.

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    Конфликт Белого дома с главой ФРС ускоряет дедолларизацию

    Тупица, который не снижает ставку, плохо справился с ремонтом штаб-квартиры в Вашингтоне и которого надо уволить. Такой характеристики удостоился глава ФРС США Джером Пауэлл от президента США Дональда Трампа. Это шокировало мировые экономические элиты и рынки. Потому что финансовая стабильность США, мировая гегемония доллара и способность Америки жить с высоким уровнем долга строилась в том числе на независимости Федрезерва. Подробности

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    Украину перевели на упрощенную модель управления

    В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике? Подробности

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    Как проект «Союз–Аполлон» изменил советскую космонавтику

    Ровно 50 лет назад, 17 июля 1975 года, состоялась легендарная теперь уже стыковка советского космического корабля «Союз» с американским кораблем «Аполлон». Можно уверенно сказать, что без этого события и советская, и российская космонавтика выглядела бы принципиально иначе. Почему и как именно? Подробности

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    Финская молодежь заранее спасается бегством от русских войск

    «Если бы Россия напала на Финляндию сейчас, то Финляндия оказалась бы в беде. Первая фаза боевых действий была бы катастрофической по потерям». Такими словами один из воюющих на Украине финских наемников оценивает боеспособность российских войск по сравнению с финскими Вооруженными силами. В том числе благодаря такого рода признаниям финские мужчины все больше отказываются от службы в армии. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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