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Стало известно о гибели 61 палестинца в секторе Газа
В секторе Газа за последние сутки в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев, включая людей, ожидавших гуманитарную помощь.
По информации телеканала Al Masirah, не менее 61 палестинца погибли и 70 получили ранения за последние сутки в секторе Газа в результате израильских атак, передает ТАСС. Большинство погибших – 51 человек – скончались в пятницу в результате ударов по разным районам сектора, в том числе 14 человек, которые ждали получения продовольственной помощи в соответствующих пунктах.
В субботу утром больница «Насер» подтвердила гибель еще 10 человек после удара по пункту распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе. По данным Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы, в больницы поступает огромное число голодающих палестинцев на фоне продолжающейся блокады территории.
Ранее сообщалось, что израильская осада привела к тому, что 2,1 млн жителей Газы оказались на грани голода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвиняется в создании препятствий работе гуманитарных организаций в Палестине.